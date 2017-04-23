23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Anıtkabir'de tören düzenlendi. 23 Nisan yurt genelinde bayram havasında kutlanıyor.
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