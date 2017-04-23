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Buradasınız : » » 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Anıtkabir'de tören düzenlendi. 23 Nisan yurt genelinde bayram havasında kutlanıyor.

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23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
Etiketler: 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Anıtkabir, 23 nisan kutlamaları
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