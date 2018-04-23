23 Nisan tüm yurtta coşkuyla kutlandı

İstanbul Valiliği tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla düzenlenen program, renkli görüntülere sahne oldu.

Yenikapı'daki Avrasya Sanat ve Gösteri Merkezi'ndeki program, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve şehitler için saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Yarışmalarda dereceye girenlere ödülleri verildi

İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nce 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla kent genelinde düzenlenen "Çocukların Rüyası" başlıklı yarışmada şiir dalında birinci olan Kadıköy Nurettin Teksan Ortaokulu öğrencisi Çağan Fidan, şiirini okudu.

Üsküdar 3. Selim İlkokulu ve Ümraniye TEV Zahide Zehra Garring Ortaokulu halk oyunları ekipleri ayrı ayrı gösteri sundu.

Kompozisyonda birinci olan Buse Parlar'ın sunumundan sonra il genelinde gerçekleşen yarışmada dereceye giren öğrencilerin ödülleri verildi.

Bin 300 öğrenci renkli gösteriler sundu

İzmir'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla düzenlenen törende 30 ortaokulundan bin 300 öğrenci renkli gösteriler sundu.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki tören Atatürk anıtına İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi'nin çelenk koymasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Törende şiirlerin okunmasının ardından 30 ortaokuldan bin 300 öğrenci çeşitli gösteriler sundu. İzmir ve çeşitli yörelere ait müzikler eşliğinde 672 öğrencinin görev aldığı "Geçmişten Geleceğe Anadolu" adlı koreografi sergilendi.

"Ümidimiz Gençliktedir" adlı gösteride müzik eşliğinde öğrenciler çeşitli aksesuarla gösterilerini renklendirdi, ardından "Atatürk'ün Çocuklarıyız" gösterisini sundu. Tüm öğrencilerin görev aldığı final sahnesinde Türk bayrağı ve üzerinde Atatürk'ün portresinin bulunduğu bayrak açıldı.

Uşak

Uşak'ta,15 Temmuz Şehitler Meydanı'ndaki Atatürk anıtına çelenk bırakılmasının ardından, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Programda, öğrencilerin şiir okumasının ardından halk oyunu gösterileri sunuldu.

Okullarda düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Manisa

Cumhuriyet Meydanı'nda Atatürk ve Milli Egemenlik Anıtı’na çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Daha sonra öğrenciler şiir okudu.

Halk oyunları ekiplerinin gösterilerinin ardından tören sona erdi.

Denizli

Denizli Valiliği önünde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla düzenlenen törende, İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Oğuz'un Atatürk anıtına çelenk koymasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Kutlama töreni daha sonra Açıkhava Tiyatrosu'ndaki programla devam etti. Yöresel halk oyunları sergileyen öğrenciler şiir okudu, çeşitli gösteriler sundu.

Törende, engelli bireylerden oluşan İsmail Tosunoğlu Özel Eğitim İş Uygulama Merkezi Mehter Takımı konser verdi.

Aydın

Aydın’da Valilik binası önünde tören düzenlendi. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Aydın İl Milli Eğitim Müdürü Yardımcısı Ahmet Hünük Atatürk anıtına çelenk sundu.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Gençlik Merkezi öğrencileri burada halk oyunları gösterisi yaptı.

Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, il genelinde resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere çeşitli hediyeler verdi.

Konya

Konya, Aksaray, Karaman ve Afyonkarahisar'da, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı törenlerle kutlandı.

Konya'da, Atatürk anıtına çelenk konulmasının ardından, saygı duruşunda bulunuldu. İstiklal Marşı okunduktan sonra kutlamalar, Mevlana Kültür Merkezinde düzenlenen programla devam etti.

Burada çeşitli okullardan öğrencilerin okuduğu şiirler, halk oyunları gösterileri ve sunduğu çeşitli etkinlikler izleyicilere keyifli dakikalar yaşattı. Ardından okullarda düzenlenen 23 Nisan konulu resim yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Programa, Konya Valisi Yakup Canbolat, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek İl Milli Eğitim Müdürü Mukadder Gürsoy ile vatandaşlar katıldı.

Aksaray

Aksaray'da da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

İl Milli Eğitim Müdürü Hacı Ömer Kartal, törende yaptığı konuşmada, Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal'in önderliğinde tutuşturulan bağımsızlık meşalesinin, 23 Nisan 1920 Cuma günü Ankara'da Anadolu'nun dört bir yanını aydınlatan bir güneş haline geldiğini söyledi.

Konuşmanın ardından, öğrenciler tarafından şiirler okudu, halk oyunları gösterisi yapıldı.

Törene Vali Aykut Pekmez, Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, İl Emniyet Müdürü Ali Karabağ, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.

Karaman

Karaman'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında, Cumhuriyet Parkı'nda düzenlenen tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Ardından, İl Milli Eğitim Müdürü Mevlüt Kuntoğlu, Atatürk anıtına çelenk sundu. Kutlamalar, Gazi Mustafa Kemal İlkokulunda devam etti. Burada, Vali Fahri Meral, Garnizon Komutanı Per. Albay Yurdakul Kazım Türkmen ve Belediye Başkanı Ertuğrul Çalışkan, öğrencilerin ve vatandaşların bayramını kutladı.

Öğrenciler, folklor ve halk oyunları gösterileri sahneledi.

Öte yandan şiir, kompozisyon ve resim dalında düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere hediyeleri takdim edildi.

Afyonkarahisar

Afyonkarahisar'da ise 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Kocatepe Parkı'nda tören düzenlendi. Burada İl Milli Eğitim Müdürü Metin Yalçın tarafından Atatürk anıtına çelenk konuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Ardından Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenen etkinlikler kapsamında konuşma yapan İl Milli Eğitim Müdürü Yalçın, 23 Nisan 1920'nin tarihe not düşüldüğünü söyledi.

Konuşmanın ardından, kentteki çeşitli okullarca hazırlanan halk oyunu ve dans gösterileri sunuldu. Ayrıca törende, yıl içinde yapılan yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Batman

Batman'da kutlamalar Valilik bahçesindeki Atatürk Anıtı önünde başladı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Kurtaran, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Kutlamalar daha sonra Atatürk Parkı'nda düzenlenen törenle devam etti.

Törene atık ürünlerden yapılan giysileri giyerek katılan DSİ Anaokulu öğrencilerinin atıkların geri dönüşüme kazandırılmasına dikkati çekmek amacıyla yaptığı "Sıfır Atık Defilesi" gösterisi, Özel Eğitim Uygulama İş Okulu'nda eğitim gören engelli öğrencilerin ise "Bir çocuk gelişir, dünya değişir" temalı gösterisi ve seslendirdikleri "Engelli olmak bir kusur değil" şarkısı ilgi gördü.

Etkinlik sonunda öğrenciler, desteklerinden dolayı Vali Ahmet Deniz ve eşi Olcay Deniz'e çiçek takdim etti.

Elazığ

Elazığ Öğretmenevi önünde Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Merkez Gazi Ortaokulu'nda düzenlenen programda öğrenciler tarafından hazırlanan projeler ve resimler sergilendi.

Şiirlerin okunduğu etkinlikte öğrencilerce jimnastik ve folklor, Elazığ Belediyesi mehter takımı tarafından da mehter gösterisi sunuldu.

Mardin

Mardin Hükümet Konağı önündeki Atatürk Anıtı'na İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı tarafından çelenk sunuldu.

Kutlamalar saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Atatürk Kültür Merkezi'nde devam etti.

Öğrencilerin şiirler okuduğu, halk oyunları, semazen ve çeşitli gösterilerle devam eden törende çeşitli dallarda düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Bingöl

Valilik önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan kutlamalar TOBB Cevdet Yılmaz Ortaokulu bahçesinde düzenlenen törenle devam etti.

Törende daha sonra öğrenciler şiirler okudu, halk oyunları gösterileri sunuldu, şiir, resim ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Tören sonunda, Belediye Başkanı Yücel Barakazi ve Milli Eğitim Müdürü Engin öğrencilerle halay çekti.

Sakarya

Sakarya, Karabük, Bartın, Bolu, Düzce, Zonguldak ve Kocaeli'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla kutlamalar yapıldı.

Sakarya Kent Meydanı'nda düzenlenen törende İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk bırakılmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği etkinliklere Vali İrfan Balkanlıoğlu, MHP Sakarya Milletvekili Zihni Açba, Garnizon Komutanı Albay Mustafa Cüneyt Arıkan, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Lütfi Dursun, İl Jandarma Komutanı Albay Cengiz Yiğit, İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya'nın yanı sıra kurum müdürleri katıldı.

Karabük'te yürüyüş düzenlendi

Karabük Kent Meydanı Atatürk Anıtı'nda düzenlenen törende, İl Milli Eğittim Müdürü Ali Köse'nin anıta çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Törenler kapsamında Milli Egemenlik Yürüyüşü de gerçekleştirildi.

Çeşitli yarışmalarda dereceye girenlere ödüllerin verildiği ve halk oyunu gösterilerinin yapıldığı törenler, Kent Meydanı'ndaki çocuk şenliği ile son buldu.

Bartın'daki törende renkli görüntüler oluştu

Bartın’daki tören, İl Milli Eğitim Müdürü Yaşar Demir’in Valilik önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk bırakmasıyla başladı.

Valilik meydanında, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden etkinliklerde, resim ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere hediyeleri takdim edildi.

Öğrenciler, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile ilgili şiirler okudu. Tören, öğrencilerin halk oyunları ve sportif gösterilerinin ardından son buldu.

Bolu

Bolu'da Anıt Park Atatürk Anıtı önünde düzenlenen törende, İl Milli Eğittim Müdürü Yusuf Cengiz'in anıta çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

50. Yıl İzzet Baysal Orta okulu öğrencileri ve velileri tarafından “Mustafa Kemal’in Kanısı Şiiri" canlandırıldı. Gösteri esnasında duygu dolu anlar yaşandı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla kente gelen 25 Kazakistan ve 14 Kırgızistanlı çocuklar tarafından gösteri düzenlendi.

Düzce

Anıtpark Meydanın'da düzenlenen törende İl Milli Eğitim Müdür Murat Yiğit tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Daha sonra etkinlikler Kalıcı Konutlar Bölgesi'nde bulunan spor salonunda düzenlenen programla devam etti.

Program, çocukların çeşitli şiir, tiyatro gösterimleri ve halk oyunlarının ardından son buldu.

Zonguldak'ta çocuk vali, okullara oyun bahçesi yapılmasını istedi

Zonguldak Valiliği önündeki törende, İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Törenin ardından Köksal Toptan İlköğretim Okulu 4. Sınıf öğrencisi Zülal Amine Kılıç, Vali Ahmet Çınar'ın koltuğunu oturdu.

Kılıç, burada yaptığı konuşmada, Zonguldak'ın Türkiye'nin en güzel şehirlerden birisi olduğunu belirterek, kentin en önemli sorununun karayolları olduğunu ve bu sorunun giderilmesinin yanı sıra okullara oyun bahçesi yapılmasını istedi.

Ayrıca Gazi Mustafa Kemal Ortakolu öğrencileri tarafından "Türkiyem" adlı koreografi sergilendi.

Kocaeli

Kocaeli'deki tören Uluslararası Fuar Merkezi'nde, 23 Nisan Uluslararası Çocuk Festivali etkinlikleri kapsamında gerçekleştirildi.

Vali Hüseyin Aksoy, Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Başsavcısı Mehmet Ali Kurt, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Kazım Dalkıran, İl Milli Eğitim Müdürü Fehmi Rasim Çelik ve diğer protokolün katıldığı tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın söylenmesiyle başladı.

Halk oyunları gösterileri ve çocuk korosunun söylediği şarkılar ve okunan şiirlerin ardından Büyükşehir Belediyesinin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla düzenlediği “Çocuk ve Dijital Bağımlılık” konulu karikatür yarışmasında dereceye girenlere ödülleri verildi.

Küçükler kategorisinde Kocaeli’nden B. İrem Arslan, H. Arda Türkkal, M. Melih Kazancı başarı ödülü aldı. Büyükler kategorisinde Kocaeli’nden Gülçin Çalışkan, Rabia Türkkölesi başarı ödülü aldı.

Tören, çocuklardan oluşan koronun ve protokol üyelerinin birlikte söylediği şarkılarla sona erdi.

Kırıkkale

Kırıkkale, Kayseri, Yozgat, Kırşehir, Nevşehir, Niğde ve Sivas'ta 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı törenlerle kutlandı.

Kırıkkale Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Törende şiir okundu, halk oyunları ekipleri gösteri sundu, 23 Nisan konulu şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödül verildi.

Kayseri

Kayseri'de Büyükşehir Belediyesi tarafından 168 bin lale ile oluşturulan Türk bayrağı temalı peyzajla dünya rekorunun kırıldığı Cumhuriyet Meydanı'nda başlayan kutlama programı, İl Milli Eğitim Müdürü Osman Elmalı'nın Atatürk Anıtına çelenk sunmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Besime Özderici Ortaokulu'nda devam eden programda öğrenciler halk oyunları ve bayrak gösterisi sundu, şiir okudu.

Etkinlik, 4. sınıf öğrencisi İrem Sena Özdemir'in Vali Süleyman Kamçı'ya Türk bayrağı hediye etmesiyle son buldu.

Yozgat

Yozgat'ta Cumhuriyet Meydanı'nda Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan tören, Bozok İlkokulu bahçesinde devam etti.

Burada konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışının yeni bir yıl dönümünü daha kutlamanın coşku ve sevinci içerisinde olduklarını söyledi.

Konuşmanın ardından öğrenciler tarafından hazırlanan gösteriler sunuldu.

Öğrencilerin okuduğu şiirlerle tören sona erdi.

Kırşehir

Kırşehir'de Cacabey Meydanı'ndaki Atatük Anıtı'na çelenk sunulması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından tören, Kırşehir Valiliği’nde devam etti.

Cacabey Ortaokulu öğrencisi Elif Bıyık, temsili olarak valilik makamını devraldı. Bıyık, İl Milli Eğitim Müdürü Şevket Karadeniz'i arayarak, okullarındaki tel örgülerin yenilenmesini, İl Emniyet Müdürlüğünden de giriş çıkışlardaki güvenlik tedbirlerinin artırılmasını istedi.

Vali Vekili Adnan Kayık, burada yaptığı konuşmada, şimdinin çocuklarının geleceğin yöneticileri olacağını ifade ederek, Türkiye'yi daha iyi noktalara taşıyacaklarını söyledi.

Nevşehir

Nevşehir'de Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Futbol Sahasındaki tören, saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Kentteki çeşitli okulların öğrencilerinden oluşan halk oyunu ekiplerinin gösterisinin yanı sıra bazı öğrenciler Hint ve Japon halk danslarını sergiledi.

Etkinlikte, Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezi (JAKEM) Komutanlığı tarafından köpek gösterisi sunuldu.

JAKEM'de eğitim alan köpekler, oluşturulan parkurda patlayıcı ve personel arama, itaat ve suçluyu etkisiz hale getirme gösterilerini başarıyla sahneledi.

Çeşitli yarışmalarda dereceye girenlere ödüllerin verilmesinin ardından tören sona erdi.

Niğde

Niğde'de Selçuk İlkokulu öğrencileri, Vali Yılmaz Şimşek'i makamında ziyaret etti.

Makama temsili oturan 4. sınıf öğrencisi Ecrin Erdal, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Harun Turhan'ı arayarak okuluna basketbol ve voleybol sahası yapılmasını istedi.

Vali Şimşek Yılmaz ziyaretten dolayı teşekkür ederek, öğrencilere hediyeler verdi.

Sivas

Sivas'ta İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Daha sonra Atatürk Kültür Merkezi'nde Süleyman Sami Kepenek İlkokulu tarafından düzenlenen etkinlikte konuşan Milli Eğitim Müdürü Mustafa Altınsoy, "Dünyada kendi mücadelesinde irade gösteren, bu irade ile bağımsızlığını kazanan ve bunu Cumhuriyet ile taçlandıran başka millet yoktur. Bu millet, insanlık tarihi boyunca kurduğu devletlerle bütün insanlığa hakkı, adaleti, medeniyeti, sevgiyi ve hoşgörüyü taşımış, tarihte önemli bir yer edinmiştir." diye konuştu.

Konuşmanın ardından öğrenciler çeşitli dans gösterileri sundu.

Trabzon

Trabzon'da, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Valilik önünde tören düzenlendi.

İl Milli Eğitim Müdürü Hızır Aktaş'ın, Atatürk anıtına çelenk sunması ile başlayan tören saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile devam etti.

Yavuz, makamını Betül Aktaş ile İskenderpaşa Ortaokulu öğrencileri Sudenaz Gayret ve İlvenaz Emir'e teslim etti.

Ordu

Ordu'da kutlamalar kapsamında ilk tören Şarkiye Mahallesi'ndeki Atatürk anıtı önünde gerçekleştirildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Kutlu Tekin Baş'ın Atatürk anıtına çelenk sunduğu program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın seslendirilmesinin ardından sona erdi.

Kentteki kutlamalara daha sonra Altınordu ilçesindeki 15 Temmuz İlkokulu bahçesinde devam edildi. Vali Seddar Yavuz'un çocukların bayramını kutladığı törende çeşitli gösteriler sunuldu.

Etkinlikte, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla düzenlenen şiir, resim ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödül verildi.

Gümüşhane

Gümüşhane'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı törenlerle kutlandı. Valilik önündeki Atatürk anıtına Milli Eğitim Müdürü Seydi Doğan'ın çelenk sunduğu törende, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajı okundu.

Giresun

Giresun'da da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla çeşitli törenler düzenlendi.

Hükümet Konağı önünde düzenlenen törende, İl Milli Eğitim Müdürü Necati Akkurt, Atatürk anıtına çelenk sundu. Buradaki program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile sona erdi.

Rize

Rize'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı törenle kutlandı. Rize Valiliği önünde düzenlenen ilk törende, İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Hamdi Yılmaz'ın Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Vali Erdoğan Bektaş, İstiklal İlkokulu öğrencilerinden Muhammed Adnan Çap'a makamını teslim etti.

Yenişehir Spor Salonu'nda devam eden kutlamalarda, öğrenciler çeşitli gösteriler sundu. Acara Özerk Cumhuriyetinden gelen Çankı Folklor Grubu'nun da gösteri yaptığı program, çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesinin ardından sona erdi.

Bayburt

Bayburt'ta da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla kutlama programları düzenlendi.

Vali Ali Hamza Pehlivan, evde eğitim alan Aydıntepe Şehit Oktay Altuntaş birinci sınıf öğrencisi Nurbanu Turan'ı makamında kabul etti. Pehlivan, makamını hidrosefali hastası Turan'a teslim etti. Tekerlekli sandalyesi ile Valilik makamına geçen Turan, tek amacının insanları mutlu etmek olduğunu söyledi.

Vali Pehlivan ve Turan, buradaki programın ardından, makam aracı ile kutlamaların yapıldığı Şehit Üsteğmen Cem Nuri Başgül İlkokuluna geldi.

Çeşitli gösterilerin yapıldığı programda, "Bayrak" adlı şiiri okuyan ikinci sınıf öğrencisi Kübra Artar gözyaşlarını tutamadı.

Artvin

Artvin'de, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı törenlerle kutlandı.

Yenimahalle Şehir Stadında düzenlenen törende, öğrenciler tarafından hazırlanan çeşitli gösteriler sunuldu. Günün anlam ve önemine ilişkin şiirlerin okunduğu programda, protokol üyeleri tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla düzenlenen resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Gürcistan’dan gelen çocukların da gösteri yaptığı etkinlikte renkli görüntüler ortaya çıktı.

Van

Van Valiliği önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan etkinlikler, Van Gölü sahilindeki 15 Temmuz Şehitler Parkı'nda devam etti.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda anaokulu, ilk ve ortaokul öğrencileri tarafından halk oyunları, tekvando, çocuk oyunları sergilendi. Törende şiir, resim ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Van Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Murat Zorluoğlu, kamu kurumlarının stantlarını gezerek, çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Etkinliklere katılan öğrenciler ve velileri, bayramın coşkuyla kutlandığını ve çok mutlu olduklarını söyledi.

Bitlis

Bitlis'te, Atatürk Anıtı'na çelenk sunulması ile başlayan program İsmail Eren Spor Salonu'nda devam etti.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunduğu törende, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Korkmaz, Anadolu coğrafyasının dünyanın en eski medeniyetlerine ev sahipliği yaptığını söyledi. Korkmaz, "Şanlıurfa Göbeklitepe'deki 12 milyon yıllık anıt, medeniyetlerin beşiği olan toprakların üzerinde yaşadığımız bu vatana ait olduğunu göstermektedir." dedi.

Konuşmaların ardından öğrencilerin hazırladığı gösteriler sahnelendi, şiir ve şarkılar okundu, halk oyunları gösterileri yapıldı.

Muş

Muş'taki tören, Hükümet Konağı önünde bulunan Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulmasıyla başladı.

Selçuklu İlkokulu bahçesinde devam eden törende konuşan Milli Eğitim Müdür Vekili Enver Kıvanç, 23 Nisan'ın tarihin dönüm noktalarından biri olduğunu vurguladı.

Kıvanç, Türk milletinin dün olduğu gibi bugün de Cumhuriyetin temel niteliklerini en iyi şekilde koruyup muhafaza edeceğini kaydederek, "Millet olarak amacımızı akıl ve bilimin ışığında ilerleyen milli ve manevi değerlere bağlı bir toplum olarak sonsuza kadar var olabilmektir." ifadesini kullandı.

Tören, öğrenciler tarafından hazırlanan gösterilerin sunulması ve yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerin verilmesiyle sona erdi.

Hakkari

Hakkari'de, Atatürk Anıtı'na çelenk sunulması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan tören, Atatürk Kültür Merkezi Konferans Salonu'nda devam etti.

Vali Cüneyit Orhan Toprak, burada yaptığı konuşmada, 23 Nisan'ın anlam ve önemine değinerek, tarihte verilen mücadele sayesinde ülke olarak elde edilen kazanımlara vurgu yaptı.

Tören öğrencilerin giydiği farklı ülkelere ait kıyafetlerin tanıtılmasının ardından öğretmen ve öğrencilerin hazırladığı müzik dinletisi, dans ve halk oyunları gösterisiyle sona erdi.

Suudi Arabistan

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı.

Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı Riyad Uluslararası Türk Okulu'nda organize edilen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlama etkinliklerine, Türkiye'nin Riyad Büyükelçisi Erdoğan Kök, Eğitim Müşaviri Mehmet Necip Görgün, Riyad'daki Türk vatandaşları ve öğrencilerle birlikte yabancılar da katıldı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile ilgili okunan şiirlerin yanı sıra Türk öğrenciler tarafından sergilenen çeşitli oyun ve gösteriler beğeniyle izlendi. Ömer Halis Demir ve 15 Temmuz'un diğer şehitleri anısına okunan şiirler ise duygusal anlar yaşattı.

Suudi Arabistan'da okulu bulunan Japonya, Hindistan, Pakistan Sri Lanka ve Almanya okulu öğrencileri de gösteri sundu.

Kaynak: AA