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23 ilde FETÖ operasyonu: 70 gözaltı kararı

23 ilde yürütülen Konya merkezli FETÖ soruşturması kapsamında, aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 70 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

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23 ilde FETÖ operasyonu: 70 gözaltı kararı

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturmaları sürüyor.

Bu kapsamda, daha önce yakalanan örgütün askeri personeli ve bu personele "mahrem imamlık" yaptığı tespit edilen kişilerin ifadeleri doğrultusunda, örgütün TSK'ya yerleştirdiği ve kripto üyesi olduğu belirlenen, aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 70 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

43'ü muvazzaf asker

Harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekipleri, Konya merkezli 23 ilde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon başlattı. Şüphelilerden 43'ünün muvazzaf asker olduğu belirtildi.

Şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Kaynak: AA

Etiketler: Konya, gözaltı, FETÖ operasyonu, fetö
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