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23 hedef imha edildi, en az 343 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetlerince, Zeytin Dalı Harekatı'nda terör örgütlerine ait 23 hedef imha edildi ve 343 terörist etkisiz hale getirildi.

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23 hedef imha edildi, en az 343 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından, hudutlarımızda ve bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak maksadıyla, Suriye’nin kuzeybatısında Afrin bölgesinde, PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ’a mensup teröristleri etkisiz hale getirmek ve dost ve kardeş bölge halkını bunların baskı ve zulmünden kurtarmak üzere, 20 Ocak 2018 saat 17.00’den itibaren “Zeytin Dalı Harekâtı"nın başlatıldığı hatırlatıldı.

Açıklamada harekatın, Türkiye'nin uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları, BMGK'nin terörle mücadeleye yönelik kararları ve BM sözleşmesinin 51'inci maddesinde yer alan "meşru müdafaa hakkı" çerçevesinde, Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygılı olarak icra edildiği belirtildi.

Harekatın planlama ve icrasında sadece teröristler ve bunlara ait barınak, sığınak, mevzii, silah, araç ve gereçlerin hedef alındığı kaydedilen açıklamada, sivil ve masum kişilerin zarar görmemesi için her türlü dikkat ve hassasiyetin gösterildiği vurgulandı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Hava Kuvvetleri tarafından gün içerisinde gerçekleştirilen hava harekatı ile PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütlerine ait sığınak, barınak, mühimmat deposu ve silah mevzii olarak kullanılan toplam 23 hedef imha edildi. Harekata katılan 13 uçak emniyetle üslerine döndü.

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında şu ana kadar bölgeden elde edilen bilgilere göre, en az 343 PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği tespit edilmiştir."

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: Türk Silahlı Kuvvetleri, Zeytin Dalı Harekatı
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