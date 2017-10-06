226 şehit ve gazi yakını ile gazinin ataması yapıldı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca, 226 şehit yakını, gazi ve gazi yakınının atama kurası noter huzurunda yapıldı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca hak sahibi olduğu tespit edilerek Devlet Personel Başkanlığına bildirilen 226 şehit yakını, gazi ve gazi yakınının atama kurası, bugün Devlet Personel Başkanlığında noter huzurunda gerçekleştirildi.

Hak sahiplerinin atama teklifleri yapılırken, atanmayı istedikleri ilk il tercihleri ile öğrenim durumları dikkate alındı.

İstihdam hakkı kazanan 226 kişiden 7'si mühendis,12'si öğretmen, 5'i tekniker, 17'si teknisyen unvanlı kadrolara, 19 kişi ise öğrenim durumları itibariyle ihraz ettikleri unvanlar dikkate alınarak veteriner hekim, sportif eğitim uzmanı, sosyal hizmet uzmanı, hemşire, sağlık teknikeri, sağlık teknisyeni ve çocuk eğiticisi unvanlı kadrolara atandı.

71 kişi memur, 94 kişi hizmetli unvanlı kadrolara atanırken, 1 kişinin ise işçi kadrosuna ataması yapıldı.

Açıklamaya göre, atananların 131'i erkek, 95'i ise kadın oldu.

Personel talep eden 42 kamu kurum ve kuruluşundan 19'unun üniversite, 20'sinin bakanlık ve bağlı kuruluşu, 2'sinin kamu iktisadi teşebbüsü, birinin ise askeri kurum olduğu tespit edildi.

Atama sonuçları bugün açıklanacak

Atama sonuçlarına bugün saat 17.00'den itibaren "www.dpb.gov.tr" adresinden ulaşılabilecek.

İlgililerin atama işlemleri, yazıların kurumlara ulaşmasından itibaren başlayacak. Bundan sonraki süreçte istihdam hakkı sahiplerinin, kurumların atama işlemlerini tamamlamalarının ardından kendilerine tebliğde bulunmasını beklemeleri gerekecek. AA