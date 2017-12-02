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Buradasınız : » » 2200 metreden yamaç paraşütüyle hava balonundan atladı

2200 metreden yamaç paraşütüyle hava balonundan atladı

Yamaç paraşütü pilotu Turgay Kekeç, Kapadokya'da hava balonundan 2 bin 200 metre yükseklikten atlayarak, başarılı bir atlayış gerçekleştirdi.

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Nevşehir'in peri bacaları ve doğal kaya oluşumlarıyla ünlü Kapadokya bölgesinde Yamaç Paraşütü Pilotu Turgay Kekeç, hava balonundan atlayarak bir ilki gerçekleştirdi.

Turgay Kekeç, hava balonundan yamaç paraşütüyle atlamak için gerekli izinleri aldıktan sonra hazırlıklara başladı. Yamaç paraşütü pilotu, önce özel aparatla sıcak hava balonu sepetinin alt kısmına bağlandı.

İçindeki turistlerle Ortahisar beldesinden yükselen sıcak hava balonu, 2 bin 200 metreye ulaştı. Bu sırada Kekeç, yamaç paraşütüyle balondan ayrılarak uçuşunu gerçekleştirdi. Yaklaşık 7 dakika havada kalan 22 yaşındaki sporcu, Göreme beldesindeki boş alana güvenli şekilde indi.

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: Yamaç Paraşütü Pilotu Turgay Kekeç, Yamaç paraşütü, Kapadokya
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