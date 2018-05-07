Hem yurt içinde, hem sınır ötesinde Mehmetçik, ülkenin huzur ve güven ortamını bozmaya çalışan teröristlere aman vermiyor.

Terör örgütü PKK'ya, operasyonlarla darbe üstüne darbe vuruldu. İçişleri Bakanlığı son bir haftalık bilançoyu paylaştı. Terör operasyonlarında 22 terörist etkisiz hale getirildi.

İçlerinde terörden arananlar listesinde gri kategoride Adil Muhdi Başçı adlı sözde üst düzey teröristte var.

8 sığınak kullanılamaz hale getirilirken, 4’ü ağır ve uzun namlulu toplam 8 silah, 24 adet el bombası, 3 bin 58 adet muhtelif mühimmat ele geçirildi.

115 kilo patlayıcı madde, 13 adet el yapımı mayın imha edildi.

Kaynak: TRT Haber