  • 02 MAYIS 2017, SALI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 26º
Yer yer Sağanak Yağışlı
Yer yer Sağanak Yağışlı
  • DOLAR 3.539
    EURO 3.856
  • BIST 94444.41
    ALTIN 142.723
Buradasınız : » » 22 hakim ve savcı hakkında iddianame düzenlendi

22 hakim ve savcı hakkında iddianame düzenlendi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, aralarında Danıştay tetkik hakimlerinin de bulunduğu 22 hakim ve savcı hakkında FETÖ üyeliğinden iddianame hazırlandı.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
22 hakim ve savcı hakkında iddianame düzenlendi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Danıştay tetkik hakimlerinin de aralarında yer aldığı 22 hakim ve savcı hakkında Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliği suçlamasıyla iddianame düzenlendi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçları Soruşturma Bürosunca düzenlenen iddianamede, tutuklu 22 hakim ve savcı hakkında "terör örgütü üyeliği" suçundan 7,5 yıl ile 15 yıla kadar hapis cezası istendi.

Savcılığın hakkında iddianame düzenlediği sanıklar arasında eski özel harekatçı Ayhan Çarkın'ın itiraflarıyla derinleştirilen faili meçhul cinayetlere ilişkin soruşturmayı yürüten savcılardan eski Ankara Cumhuriyet Savcısı Mehmet Özgür de bulunuyor.

Örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları tespit edilen ve hakkında iddianame düzenlenen hakim ve savcılar şunlar:

"Danıştay tetkik hakimleri Fatih Avcı, Fuat Kayadibi, Bayram Dudaklı, Fatih Yıldırım, Halil İbrahim Abay, Hayati Ölmez, İbrahim Özerdem, Levent Kızıler, Özür Metin, Zeynel Faruk Efe, Abdullah Çelik, Bedri Özata, Ali Uluçay, Ayşe Nişancı Tosun, Ahmet Buğaçayır, Ankara Cumhuriyet savcıları İsmail Büyükgümüş, Selçuk Kocaman, Mehmet Özgür, Ziya Büyükşahin, Erhan Polat, Mustafa Yılmaz, Ankara hakimi Mustafa Aydın."

Etiketler: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, fetö
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

TÜRKİYE HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER