21 ilde FETÖ operasyonu: 25 askere gözaltı

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri çalışma yaptı.

Örgütle ankesör ve kontörlü hatlarla bağlantı kuran mahrem yapılanmayla ilgili muvazzaf ve ihraç edilmiş askeri personeller tespit edildi.

Soruşturmayı derinleştiren ekipler, görevde olan 1 albay, 21 subay ile 3 astsubay, meslekten ihraç edilmiş 1 albay ile 7 subay olmak üzere 33 şüpheliyi belirleyerek operasyon için düğmeye bastı.

Sabah saatlerinde Elazığ merkezli Adana, Şırnak, İstanbul, Çankırı, Hakkari, Hatay, Balıkesir, Ankara, İzmir, Edirne, Tekirdağ, Artvin, Çanakkale, Erzincan, Antalya, Yozgat, Van, Düzce, Diyarbakır ve Malatya'da eş zamanlı operasyon yapıldı. 33 şüpheli'den 25'i gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada dijital materyaller ele geçirildi.

8 şüpheliyi arama çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: İHA