21 eski TRT çalışanı hakkında iddianame hazırlandı

Tümünün Bylock kullanıcısı olduğu tespit edilen sanıklar, "silahlı terör örgütüne üye olma suçlaması" ile yargılanacak.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, TRT'de görev yaparken ihraç edilen 21 kişi hakkında "Fetullahçı Terör Örgütü'ne üye olmak" suçundan 15'er yıla kadar hapis istemiyle dava açtı.

İddianamede sanıkların kurumda yakın dönemlerde çalışmaya başladıkları, beyanlardan, kurum içi örgütsel dayanışma gösterdikleri, örgütsel faaliyette bulundukları kaydedildi.

İddianamede ayrıca FETÖ mensuplarının TRT'ye sızdığı ve kuruma yerleştirilen 400 muhabirden her ay düzenli himmet toplandığına vurgu yapıldı.

Aralık 2015'te baskısı tamamlanarak dağıtılan TRT Müzik takviminde de 15 Temmuz gününün resmi tatil ve hafta sonu tatilleri ile aynı şekilde kırmızı olarak yer aldığına dikkat çekildi.

Eski TRT yöneticisi Ali Ahmet Böken için de ayrı bir iddianame hazırlanarak 18'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmişti.

Böken, silahlı terör örgütüne üye olmak suçlamasıyla yargılanıyor.