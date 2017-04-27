  • 27 NISAN 2017, PERŞEMBE

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Buradasınız : » » 2023'e kadar 36 bin 500 kilometre bölünmüş yol yapılacak

2023'e kadar 36 bin 500 kilometre bölünmüş yol yapılacak

Karayolları Genel Müdürlüğü, 2023 yılı sonuna kadar 5 bin 610 kilometre bölünmüş yol ile yap-işlet-devret modeliyle 5 bin 693 kilometre otoyolu daha hizmete soktu.

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2023e kadar 36 bin 500 kilometre bölünmüş yol yapılacak

Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), 2023 yılı sonuna kadar 5 bin 610 kilometre bölünmüş yol ile yap-işlet-devret (YİD) modeliyle 5 bin 693 kilometre otoyolu daha hizmete sokarak, toplam bölünmüş yol ağını 36 bin 500 kilometreye ulaştırmayı hedefliyor.

KGM sorumluluğunda 2 bin 542 kilometre otoyol, 31 bin 79 kilometre devlet yolu ve 33 bin 635 kilometre il yolu olmak üzere toplam 67 bin 256 kilometre yol ağı bulunuyor.

Genel Müdürlük tarafından bu yıl 840 kilometre bölünmüş yol ve 860 kilometre tek platformlu yol yapılacak. Kurum ayrıca, 2 bin 17 kilometre yeni bitümlü sıcak karışım (BSK) kaplamayla 850 kilometre yenileme, 12 bin 250 kilometre devlet ve il yollarında sathi kaplama yapım ve onarımı, 150 kilometre otoyol üstyapı iyileştirmesi ve onarımı gerçekleştirecek.

2017'de 57 kilometrelik 131 köprü ile 68 kilometrelik 32 tünel yapımı planlandı. Yıl sonunda toplam 414 kilometrelik 331 tünelin, 2023'te de 700 kilometrelik 470 tünelin yol ağına hizmet vermesi hedefleniyor.

KGM, 2023'e kadar 5 bin 610 kilometre bölünmüş yol ile YİD modeli kapsamında 5 bin 693 kilometre otoyolun hizmete girmesiyle toplam bölünmüş yol ağını 36 bin 500 kilometreye ulaştırmayı amaçlıyor.

Etiketler: bölünmüş yol, Karayolları Genel Müdürlüğü
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