'2019'da bütün istinaf mahkemeleri faaliyete geçmiş olacak'

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Adalet Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığınca Grand Ankara Otel'de düzenlenen "İstinaf Mahkemeleri 1. Değerlendirme Toplantısı"nın açılışında yaptığı konuşmada, istinaf mahkemelerinin hukuk sistemi içerisinde çok önemi bir fonksiyonu yerine getireceğine inandığını söyledi.

Yargıtayın içtihat mahkemesi olma yolunda daha cesur ve hızlı yol alacağını vurgulayan Bozdağ, istinaf mahkemelerinin kurulmasıyla iş yükü azalacak Yargıtayın vaka denetimi yapmayacağını dile getirdi.

İstinaf mahkemelerinin ilk derece mahkemeleri gibi dosyayı ele alıp yeniden hüküm kurabilme yetkisine sahip olduğunu ifade eden Bozdağ, "İstinaf mahkemeleri, 'Biz mini Yargıtayız, mini Danıştayız.' derse, vaka denetimini yapmayı ihmal edip daha ziyade hukuksal denetimle yetinip Yargıtay ve Danıştay gibi dosyaları bozup mahal mahkemelerine gönderirse ve bu oranlar çok üst düzeyde gerçekleşirse o zaman biz istinafları doğmadan öldürmüş oluruz." değerlendirmesinde bulundu.

İstinaf mahkemelerinden gelen ilk verilere göre bozarak gönderme oranının yüzde 45 olduğunu bildiren Bozdağ, bozarak gönderme saylarının düşürülmesi gerektiğine, bütün dosyalar Yargıtay, Danıştay gibi bozularak gönderildiğinde sistemin tıkanacağına dikkati çekti.

Türkiye genelinde 7 yerde adli ve idari istinaf mahkemelerinin bulunduğunu belirten Bozdağ, adli istinaf sayısının 15'e yükseltilmesini hedeflediklerinin altını çizdi.

Adalet Bakanı Bozdağ, şöyle devam etti:

"Önümüzdeki zaman dilimi içerisinde istinaf mahkemelerindeki iş yükünün ne kadar artacağını kestirebiliyoruz. Bu kestirme nedeniyle de önümüzdeki zaman içerisinde ya bazı yerlerde istinafın daire sayılarını artırma yoluna gideceğiz ya da yeni istinaf mahkemelerini faaliyete geçireceğiz. 2017 içerisinde adli istinaftan bazılarını, 2018'de de diğer bir kısmını faaliyete geçireceğiz. 2019'a geldiğimizde bütün istinaf mahkemelerini Türkiye'nin dört bir yanında faaliyete geçirmiş olacağız."

Bozdağ, referandum sürecinin ardından, toplantıda ortaya çıkan önerilerden de yola çıkarak gereken yasal değişiklikleri süratle gerçekleştireceklerini dile getirdi.