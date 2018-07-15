2018'in ilk hacı adayları 18 Temmuz'da yola çıkıyor

Hacca gidiş tarihleri bu yıl 18 Temmuz-16 Ağustos, dönüş tarihleri ise 27 Ağustos-19 Eylül olarak belirlendi. Kutsal topraklara gönderilecek ilk kafile, Antalya'da düzenlenecek özel programın ardından havalimanından uğurlanacak. Son kafile ise 16 Ağustos'ta İstanbul'dan hareket edecek.

Ankara'dan hacca gidecekler için de İl Müftülüğü 18 Temmuz Çarşamba günü Esenboğa Havalimanı'nda etkinlik düzenleyecek.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 229, seyahat acentelerinin ise 124 kafilesi oluştu.

Bin 705 din görevlisi rehberlik edecek

Bu yıl hac organizasyonu için bin 88 personel görevlendirildi. Hacı adaylarına 353 kafile başkanı, bin 705 din görevlisi ve 394 kadın irşat görevlisi rehberlik edecek. Ayrıca hacı adaylarına sağlık hizmeti sunmak için doktor, hemşire ve hasta bakıcı gibi 491 sağlık personeli eşlik edecek.

Bu yıl bin 416 gazi ve şehit yakını da hacca gidecek.

Diyanet İşleri Başkanlığı, hacı adaylarının yolculuk öncesi manen ve ruhen hazırlanması gerektiği bilinciyle, il ve ilçe müftülüklerince eğitim ve seminerler düzenledi.

Kaynak: AA