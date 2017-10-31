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Buradasınız : » » 2018'de kamuya 5 bin engelli ataması yapılacak

2018'de kamuya 5 bin engelli ataması yapılacak

Gelecek yıl kamu kurumlarına 5 bin engelli ataması yapılacak. Atamalar iki grup halinde gerçekleştirilecek.

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2018de kamuya 5 bin engelli ataması yapılacak

Başbakan Binali Yıldırım, bugün partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda engelli vatandaşlarla ilgili iki bakanlığın yeni bir çalışmayı Bakanlar Kurulu'na sunduğunu açıkladı.

Başbakan Yıldırım, "15 yılda devlet ve özel sektöre 365 binin üzerinde engelli kardeşimize iş aş sağladık. Bu rakamlar bile tek başımıza engelli kardeşlerimize bakış açısını ortaya koyuyor. 2018'de 5 bin engeli kardeşimize iş vereceğiz." müjdesini vermişti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan engelli vatandaşların kamuya atamaları ile ilgili yapılan yazılı açıklamada, atamaların iki grupta olup 2 bin 500 engelli vatandaşın 2018 yılının ilk çeyreğinde, 2 bin 500 engelli vatandaşın ise 2018 yılının son çeyreğinde kamuya yerleştirileceği belirtildi.

Ayrıca yapılacak olan yönetmelik düzenlemesiyle de iki yılda bir yapılan EKPSS sonuçlarının geçerlilik süresi 2 yıldan 4 yıla çıkarıldı.

Engelli vatandaşlar ellerindeki geçerli EKPSS puanlarından hangisi yüksekse o puan esas alınarak tercihte bulunabilecekler. 2018 yılında ÖSYM'nin açıklayacağı takvim çerçevesinde EKPSS yapılacak. 

Etiketler: engelli atamaları, EKPSS
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