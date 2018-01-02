Dünyanın en büyük havalimanı projesi olan İstanbul'un Üçüncü Havalimanı, "Çılgın Proje" Kanal İstanbul, Tünel, hızlı tren ve metro projeleri ile 2018, dev projelerin yılı olacak.

Sadece Türkiye'nin değil dünyanın merakla beklediği bu projelerin açılışı yapılacak. Projelerin başında İstanbul Üçüncü Havalimanı geliyor. Havalimanına ilk uçak Şubat ayında inecek. Resmi açılış 29 Ekim'de yapılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "rüyam" dediği çılgın proje Kanal İstanbul'un temelinin de bu yıl atılması planlanıyor.

Ovit Tüneli, Artvin'i sahille birleştirecek olan Cankurtaran Tüneli, İzmir-Manisa yolundaki Sabuncubeli Tüneli ve Van-Hakkari yolundaki Güzeldere Tüneli de açılışı yapılacak önemli projelerden.

Bu yıl çok sayıda metro projesi tamamlanarak hizmete açılacak. Başbakan Yıldırım, Marmaray'ın devamı olan Gebze-Halkalı hattının açılışını yapacak. Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren hattının test sürüşlerini de başlatacak.

Ankara’da Sincan’la Kayaş arasında hizmet veren banliyö hattını metro seviyesine çıkaracak olan Başkentray da bu yıl işletmeye açılacak. AKM-Gar-Kızılay metro hattının yapımına başlanırken, “Metro Esenboğa Projesi hazırlanacak.

İstanbul'da da 27 kilometrelik Yeni Havalimanı-Halkalı Metro Hattının ihalesine çıkılacak.

Kaynak: TRT Haber