2017'de DEAŞ ve PKK terör örgütleriyle mücadele

Türkiye'ye yönelik faaliyetlerine 2013'ten itibaren başlayan DEAŞ, aynı yıl Türkiye tarafından terör örgütü listesine alındı. 2014'te DEAŞ'ın Musul'u ele geçirmesinden sonra Türkiye'nin Musul Başkonsolosluğu’nda görevli 49 kişiyi rehin almasıyla artan DEAŞ tehdidi, ilerleyen süreçte yurt dışından ülke içerisine taşındı.

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde 20 Temmuz 2015'te ve Ankara Garı önünde 10 Ekim 2015'te canlı bombalarla düzenlenen saldırıların ardından yapılan çalışmalarda faillerin terör örgütü DEAŞ’la irtibatlı olduğu ortaya çıkarılırken, 2016'da İstanbul Atatürk Havalimanı'ndaki terör saldırısı ve Gaziantep'teki sokak düğününde canlı bombayla 58 kişinin yaşamını yitirdiği saldırının da yine DEAŞ tarafından gerçekleştirildiği tespit edildi.

Güvenlik güçleri 2017 boyunca da DEAŞ’la mücadelesini sürdürdü.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Müşterek Özel Görev Kuvveti ve koalisyon hava kuvvetleri tarafından, Suriye'nin Halep kentine bağlı Cerablus bölgesinde DEAŞ’a yönelik 24 Ağustos 2016'da başlatılan Fırat Kalkanı Harekatı 29 Mart 2017'de tamamlandı.

TSK ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), Fırat Kalkanı Harekatı'nda Azez-Cerablus arasını terör örgütlerinden temizledikten sonra, Aralık 2016'da Bab'a yöneldi. Fırat Kalkanı unsurları, sivil kayıpların önüne geçmek amacıyla ilçe merkezine hızla girmek yerine teröristlerin direnişini kırmak için çevresini kuşattıkları ilçenin merkezine ilerlemeyi seçti.

Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında 10 Mart 2017'ye kadar Azez-Cerablus arasında bulunan 243 meskun mahal ve 2 bin 15 kilometrekarelik alanda kontrol sağlandı.

4 bin 765 gözaltı, 739 tutuklama

Güvenlik güçleri 2017'de 4 bin 765 zanlıyı gözaltına alırken, bunlardan 739’u tutuklandı.

2017’de yılbaşı gecesi İstanbul Ortaköy'deki gece kulübü Reina'ya düzenlenen saldırının faili olarak aranan Abdülgadir Masharipov, Esenyurt'ta 17 Ocak'ta yakalandı.

Nisan ayında İstanbul'da düzenlenen DEAŞ operasyonunda ise, Reina saldırısı failleriyle irtibatlı ve halk oylaması öncesi sansasyonel eylem hazırlığında oldukları belirlenen 41'i yabancı uyruklu 49 zanlı gözaltına alındı.

Mayıs’taki operasyonlarla da aralarında örgütün üst düzey yöneticisi oldukları belirlenen çok sayıda yabancının da olduğu 168 şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen 43 zanlı tutuklandı.

Ankara’da düzenlenen operasyonda eylem hazırlığı yaptıkları belirlenen ve DEAŞ üyesi oldukları değerlendirilen yabancı uyruklu 2 terörist etkisiz hale getirildi. Şüphelilerin, Ankara'da kitlesel terör eylemi planlandığı, muhtemel hedeflerinin ise AK Parti 3. Olağanüstü Kongresi olduğu belirlendi.

Ayrıca DEAŞ'ın üst düzey yöneticisi olduğu değerlendirilen "Ebu Hanzala" kod adlı Halis Bayancuk, İstanbul'da gözaltına alındı. Bayancuk'un DEAŞ'ın Türkiye'deki destekçi ve sempatizanlarının liderliğini yaptığı belirlendi.

Eylem hazırlığında oldukları değerlendirilen şüphelilere baskın

Temmuz’da Konya'nın merkez Meram ilçesinde DEAŞ'a yönelik operasyon sırasında, polislerle teröristler arasında çatışma çıktı. Çatışmada 5 terörist etkisiz hale getirildi, 4 polis memuru hafif şekilde yaralandı.

Hatay'da "canlı bomba" eylemi hazırlığında oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 8 DEAŞ mensubu tutuklandı.

Ağustos’taki operasyonlarda gözaltına alınan 268 kişiden 48'i tutuklandı. İstanbul'da polis memuru Sinan Acar bıçaklı saldırıda şehit olurken terörist etkisiz hale getirildi.

Şanlıurfa'da DEAŞ aleyhine kişileri öldürmekle görevli olan ve silahlarıyla yakalanan örgütün "infaz timi"nden 3 zanlı tutuklandı.

Eylül ayında ise, Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen operasyonda gözaltına alınan ve mahkemece tutuklanan DEAŞ üyesinin ayakkabısına yaptırdığı gizli bölmede ele geçirilen şifreli flash bellekte, İstanbul'daki birçok önemli adresin işaretlendiği haritalar ortaya çıktı.

Güvenlik güçleri, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesi düzenlediği operasyonlarla da DEAŞ'a büyük darbe vurdu. Ankara, İstanbul ve İzmir başta olmak üzere 8 ilde yürütülen operasyonlarda 143 şüpheli gözaltına alındı. Bayrampaşa'da bir alışveriş merkezinin otoparkında, eylem hazırlığında olduğu ileri sürülen 2'si kadın 4 şüpheli yakalandı.

PKK ile mücadele

Güvenlik güçleri geçtiğimiz yıl DEAŞ’ın yanı sıra PKK terör örgütüyle de mücadelesini sürdürdü.

PKK mensuplarının 1 Ocak-31 Aralık 2017'deki saldırılarında 148 güvenlik görevlisi şehit düştü.

32 sivilin hayatını kaybettiği terör saldırılarında 59 kişi yaralandı.

Operasyonların yanı sıra terör saldırılarında yaralanan 300 güvenlik görevlisi tedavi altına alındı.

Kahraman şehit polis: Fethi Sekin

İzmir'in Bayraklı ilçesindeki adliye binası yakınlarında 5 Ocak'ta akşam saatlerinde terör saldırısı düzenlendi. Polis memuru Fethi Sekin ile bir adliye çalışanının şehit düştüğü saldırıda 5 kişi yaralandı, 2 terörist ölü ele geçirildi.

1 Temmuz’da Diyarbakır'da, AK Parti Lice İlçe Başkan Yardımcısı Orhan Mercan evinin önünde PKK'lıların silahlı saldırısında hayatını kaybetti.

Van'da 2 Temmuz'da AK Parti Özalp İlçe Başkan Yardımcısı Aydın Ahi, PKK mensuplarının düzenlediği silahlı saldırıda öldürüldü.

Tunceli'de 12 Temmuz'da sınıf öğretmeni Necmettin Yılmaz PKK tarafından katledildi.

Trabzon'un Maçka ilçesi kırsalında, 11 Ağustos'ta teröristlerle sağlanan sıcak temasta yaralanan 2'si güvenlik görevlisi 3 kişiden bir başçavuş ile 16 yaşındaki Eren Bülbül şehit oldu.

2 bin 572 terörist etkisiz hale getirildi

Yıl boyunca yurt içi ve dışındaki operasyonlarda ise 2 bin 572 terörist etkisiz hale getirildi.

PKK ve gençlik yapılanmasına yönelik pek çok ilde 2017'de düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 7 bin 211 zanlıdan, aralarında PKK/KCK'nın "Türkiye mali alan sorumlusu" Murat Yılmaz'ın ve örgütün sözde "Ağrı bölge sorumlusu" olduğu iddia edilen teröristin yanı sıra HDP ve DBP ilçe başkanları ve milletvekillerinin de bulunduğu 2 bin 382'si tutuklandı.

Şırnak Bestler-Dereler'de Kasım’da düzenlenen bir operasyonda, "Aranan Teröristler Listesi"nin kırmızı kategorisinde yer alan, bu kategoride olup ülke sınırları içindeki tek kişi olan ve 4 milyon lira ödülle aranan sözde PKK/KCK Beşli Yürütme Konseyi üyesi "Gülbahar" kod adlı Hülya Eroğlu'nun da aralarında olduğu 31 kişi etkisiz hale getirildi.

Tunceli'nin Kutudere bölgesinde Mart ayındaki operasyonda etkisiz hale getirilenlerden birinin "Aranan Teröristler Listesi'nde gri kategoride yer alan, 6 yıl önce kent merkezindeki halı sahada futbol oynayan komiser Cem Kerman ile eşi Dilay Turan Kerman'ın şehit edilmesi, 8 polisin yaralanması ve bir vatandaşın kaçırılmasının faili olduğu saptandı.

Diyarbakır ve Bingöl'de 7 bini aşkın güvenlik personelinin katılımıyla düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirilenler arasında ise aynı listenin "yeşil kategori"sinde yer alan "Erhan Siser" kod adlı Edip Yetüt'ün de bulunduğu belirlendi.

Kaynak: AA