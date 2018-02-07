  • 07 ŞUBAT 2018, ÇARŞAMBA

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Hafif Yağmurlu
Hafif Yağmurlu
  • DOLAR 3.77
    EURO 4.675
  • BIST 116210.11
    ALTIN 161.212
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » 2017 yılında tafikte ağır bilanço

2017 yılında tafikte ağır bilanço

Türkiye genelinde geçen 2017 yılında meydana gelen 410 bin 367 trafik kazasında 3 bin 530 kişi hayatını kaybederken, 303 bin 663 kişi de yaralandı.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
2017 yılında tafikte ağır bilanço

Ölümlü ve yaralanmalı trafik kazalarına neden olan unsurların başında ilk sırayı sürücüler alırken bunu sırasıyla yaya, yolcu, araç ve yol takip etti.

Trafik kazalarına karışan araç cinslerine bakıldığında bisikletin ilk sırada yer alması dikkat çekerken ardından at arabası, motorlu bisiklet, motosiklet ve otomobil yer aldı.

Günlük ortalama bin 124 kaza

Emniyet Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre; Türkiye genelinde günlük ortalama bin 124 kaza meydana gelirken, bu kazalarda her gün 9 kişi hayatını kaybediyor.

En çok ölümlü kaza İstanbul, sıfır ölümlü kaza Tunceli

Ülke genelinde meydana gelen ölümlü kazaların ilk sırasında Türkiye'nin en büyük kenti olan İstanbul yer alırken, Tunceli’de ise hiç ölümlü trafik kazası meydana gelmedi.

İstanbul'da 2017 yılında meydana gelen 15 bin 492 trafik kazasında 211 kişi hayatını kaybederken 22 bin 34 kişi yaralandı.

12 bin 354 trafik kazasının meydana geldiği Ankara'da ise 180 kişi hayatını kaybederken 19 bin 738 yaralandı.

İzmir ise 4 bin 485 trafik kazasında 65 kişi hayatını kaybederken 6 bin 568 yaralandı. En az ölümlü ve yaralamalı trafik kazası Tunceli, Bayburt, Gümüşhane ve Iğdır’da meydana geldi.

Kaynak:AA/ İHA

Etiketler: trafik Kazası, 2017
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER