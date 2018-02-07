2017 yılında tafikte ağır bilanço

Ölümlü ve yaralanmalı trafik kazalarına neden olan unsurların başında ilk sırayı sürücüler alırken bunu sırasıyla yaya, yolcu, araç ve yol takip etti.

Trafik kazalarına karışan araç cinslerine bakıldığında bisikletin ilk sırada yer alması dikkat çekerken ardından at arabası, motorlu bisiklet, motosiklet ve otomobil yer aldı.

Günlük ortalama bin 124 kaza

Emniyet Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre; Türkiye genelinde günlük ortalama bin 124 kaza meydana gelirken, bu kazalarda her gün 9 kişi hayatını kaybediyor.

En çok ölümlü kaza İstanbul, sıfır ölümlü kaza Tunceli

Ülke genelinde meydana gelen ölümlü kazaların ilk sırasında Türkiye'nin en büyük kenti olan İstanbul yer alırken, Tunceli’de ise hiç ölümlü trafik kazası meydana gelmedi.

İstanbul'da 2017 yılında meydana gelen 15 bin 492 trafik kazasında 211 kişi hayatını kaybederken 22 bin 34 kişi yaralandı.

12 bin 354 trafik kazasının meydana geldiği Ankara'da ise 180 kişi hayatını kaybederken 19 bin 738 yaralandı.

İzmir ise 4 bin 485 trafik kazasında 65 kişi hayatını kaybederken 6 bin 568 yaralandı. En az ölümlü ve yaralamalı trafik kazası Tunceli, Bayburt, Gümüşhane ve Iğdır’da meydana geldi.

Kaynak:AA/ İHA