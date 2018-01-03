2017 yılında Edirne'de 50 bin kaçak yakalandı

Edirne'de, geçen yıl yasa dışı yollarla yurtdışına çıkmak isteyen 50 bin kaçak ve sığınmacı yakalandı.

Kaçaklar çoğunlukla Avrupa'da özellikle de İtalya, Almanya, Fransa, Hollanda ve Belçika'daki yakınlarının ve arkadaşlarının yanına giderek, iş bulup daha iyi yaşam koşullarına kavuşmak istiyor.

Umuda yolculuğa, genellikle insan kaçakçılığı yapan kişi ya da örgütlere kişi başına 1.000-1.500 dolar ödeyerek başlayan kaçaklardan bazılarının hayali acı şekilde bitiyor.

Kaçakların çoğu yakalanıyor, bazıları kaçakçılar tarafından Türkiye'de bırakılıyor, bazıları da soğuk hava nedeniyle donarak ya da nehri geçerken boğularak hayatını yitiriyor.

Geçen yıl 6 bine yakın kaçak ve sığınmacı, Yunanistan güvenlik güçleri tarafından uluslararası anlaşmaya aykırı şekilde Meriç Nehri üzerinden botlarla 'geri itme' yöntemiyle Türkiye'ye gönderildi.

Önceki yıla göre yaklaşık yüzde 60 arttı

2017 yılında Edirne'de 50 bin kaçak yakalanırken 2016 yılında yaklaşık 31 bin kaçak yakalanmıştı. Yakalanan yabancı uyruklu sayısı bir önceki yıla göre 19 bin kişi arttı.



Kaynak: AA