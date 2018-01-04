2017 yılında 32 ülkeden 108 suçlu Türkiye'ye iade edildi

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün uluslararası seviyede aranan suçluların yakalanarak adalet önüne çıkarılmaları için sürdürdüğü çalışmalar devam ediyor.

Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol-Europol Dairesi Başkanlığının uluslararası seviyede aranan suçluların Türkiye'ye getirilmesi için yürüttüğü mücadele sonucunda 2015'te 91, 2016'da 81 kişi Türkiye'ye iade edilmişti.

Türkiye'ye geçen yıl ise 32 ülkeden 108 suçlunun iade transferinin gerçekleştirildiği kayıtlara geçti. Türkiye'ye 17 suçluyu iade eden Almanya 32 ülke arasında ilk sırada yer aldı. Almanya'yı 13 kişiyle Gürcistan, 11 kişiyle Azerbaycan, 10 kişiyle KKTC ve dörder kişiyle Bulgaristan, Romanya, Suudi Arabistan ve Ukrayna takip etti.

Türkiye'den de yabancı muhataplarıyla yürütülen koordineli çalışmalar sonucunda 21 şüpheli ülkelerine iade edildi. Türkiye'nin en çok suçluyu iade ettiği ülkelerin başında ise üçer kişiyle Azerbaycan ve İspanya yer aldı

Yabancı ülkelerce Türkiye'ye iade edilen şüpheliler arasından 11'i Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyeliği, 23'ü uyuşturucu madde kaçakçılığı ve ikisi diğer terör suçlarından aranan kişiler oldu.

Bazı ülkelerden ilk kez iade gerçekleşti

Türk polisinin uluslararası camiada yürüttüğü etkin mücadelede geçen yıl bazı ilkler de yaşandı.

Peru, Kosova, Karadağ, Myanmar, Tayland, Malezya ve Çin'den ilk kez geçen yıl, asayiş, kaçakçılık ve terör suçlarından aranan bazı şüpheliler Türkiye'ye iade edildi.

FETÖ'nün "Myanmar imamı"nın yakalanması

Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol-Europol Dairesi Başkanlığı görevlilerinin, FETÖ/PDY'nin "Myanmar imamı" olduğu belirlenen Muhammet Furkan Sökmen'i teslim alması da 2017'de gerçekleştirilen başarılı çalışmalar arasında yer aldı.



Kaynak: AA