'2016’ya göre çok daha iyi bir turizm mevsimi geçireceğiz'

Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, "Şu anda yakıt desteği alacak havaalanlarımız, Gazipaşa Alanya, Antalya, Muğla Dalaman, Milas Bodrum, İzmir Adnan Menderes, Kütahya Zafer, Trabzon, Denizli Çardak, Isparta, Eskişehir, Ordu Giresun, Samsun ve son ilaveler de Erzurum ve İstanbul Sabiha Gökçen'dir." dedi.

Bolu Valisi Aydın Baruş'u makamında ziyaret eden Bakan Avcı, ziyaret çıkışında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Bakan Avcı, turistleri taşıyan uçaklara yakıt desteği ile ilgili geçen yıl başlatılan düzenlemeyi hatırlatarak, "Geçen yıl 7 havaalanına turist getiren charter uçaklara, uçak başına 6 bin dolar yakıt desteği veriyorduk. Ayrıca 200’ü geçen, 200’den fazla turist getiren charter uçaklara da yüzde 30 fazlasıyla 7 bin 800 dolar yakıt desteği veriyorduk. Bu yıl desteğimizin kapsamını biraz daha genişlettik. Sadece charter uçaklarına değil, aynı zamanda birçok havaalanımız için tarifeli uçaklara da yakıt desteği vermeye başladık." diye konuştu.

"Bu yıl Eskişehir, Samsun, Ordu ve Trabzon havaalanlarını da yakıt desteğine dahil ettik." diyen Bakan Avcı, son Bakanlar Kurulu karar ile Sabiha Gökçen ve Erzurum havaalanlarının da bu kapsama alındığını belirtti.

Bakan Avcı, "Sabiha Gökçen sadece charter uçakları için Erzurum ise hem charter hem de tarifeli uçuşlarda bu destekten faydalanabilecek. Şu anda yakıt desteği alacak havaalanlarımız, Gazipaşa Alanya, Antalya, Muğla Dalaman, Milas Bodrum, İzmir Adnan Menderes, Kütahya Zafer, Trabzon, Denizli Çardak, Isparta, Eskişehir, Ordu Giresun, Samsun ve son ilaveler de Erzurum ve İstanbul Sabiha Gökçen'dir." ifadesini kullandı.

Yapılan teşvik çalışmasının hem yerli hem de yabancı tur operatörleri tarafından çok yararlı olduğunu ve geçen yıl olumlu etkilerinin görüldüğünü anlatan Bakan Avcı, "Ama bunun dışında da bizim sektöre sağladığımız pek çok başka destekler de var. Özelikle sektörde çalışan işletmelerin kredi borçlarının ertelenmesi, yeniden yapılandırılması ve vergi borçlarının yapılandırılması gibi pek çok desteği de geçen yıl uyguladık. Önümüzdeki yıllarda da uygulamaya devam edeceğiz." dedi.

Bakan Avcı, bu yıl 2016 yılına göre özellikle Rusya pazarında ciddi bir toparlanma olduğunu, 2016’ya göre çok daha iyi bir turizm mevsimi geçirmeyi ümit ettiklerini vurguladı.

Açıklamanın ardından Vali Baruş, Bakan Avcı'ya, Bolulu kadınlar tarafından yapılan el işi hediyeyi taktim etti. AA