Anayasa Mahkemesi'ne 2012'den bu yana 182 bin bireysel başvuru yapıldı

Anayasa Mahkemesi'nin internet sitesinde, bu yılın Ocak-Şubat ve Mart aylarına dair başvurularla ilgili istatistikler yayınlandı.

En yüksek başvuru 2016'da yapıldı

Buna göre, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ndeki (AİHM) ihlal davalarının azaltılması amacıyla 23 Eylül 2012'de hayata geçirilen bireysel başvuru hakkı kapsamında Yüksek Mahkeme'ye 182 bin 332 başvuru yapıldı.

Uygulamanın başladığı 2012'de 1342 başvuru yapılırken, yıllar içerisinde başvuru sayısında artış yaşandı. Başvuru yapanların sayısı 2013'te 9897, 2014'te 20 bin 578, 2015'te 20 bin 376 oldu.

Anayasa Mahkemesi'ne en yüksek başvuru 80 bin 756 ile 2016'da yapıldı. Bu, 2017'de 40 bin 530'a geriledi.

En çok adil yargılanma başvurusu yapıldı

Bu yılın ilk üç ayında ise 8 bin 853 başvuru yapıldı. Böylece Anayasa Mahkemesi'ne başvuruların alınmaya başlandığı 23 Eylül 2012'den bu yana 182 bin 332 başvuru geldi.

Başvuruların 143 bin 711'i karara bağlanırken, Mahkeme'de karar bekleyen 38 bin 621 dosya var.

Anayasa Mahkemesi'ndeki bireysel başvuruların 168 bin 807'si adil yargılanma hakkının ihlali gerekçesiyle yapıldı. 35 bin 280 başvuruyla mülkiyet hakkının ihlali gerekçesi ikinci sırada yer aldı. Diğer başvurular, kişi hürriyeti ve güvenliği hakkı, özel hayatın gizliliği ve korunması, ayrımcılık yasağı, yaşam hakkı ve diğer hakların ihlali gerekçesiyle yapıldı.

Karara bağlanan başvuruların yüzde 82'si, yani 118 bin 174'ü kabul edilemez bulunurken, yalnızca yüzde ikisinde, yani 2 bin 629 başvuru hakkında ihlal kararı verildi.

Bir başvuruda bir veya birden fazla hakkın ihlal edildiği kararı verildiği göz önüne alındığında, kararların yüzde 77'sini adil yargılanma hakkının ihlali oluşturdu. Bunu, kişi hürriyeti ve güvenliği hakkı, ifade özgürlüğü hakkı, özel hayatın ve aile hayatının korunması hakkının ihlal edildiği kararları izledi.

Kaynak: AA