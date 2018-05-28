2008'den bu yana 18 yaş altı sağlık hizmetleri ücretsiz

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, "Geçen gün bir siyasi partinin cumhurbaşkanı adayının televizyonda mitingini izliyorum. 'Ben seçilirsem ücretsiz sağlık hizmeti vereceğim' diyor. Şaşırdık, güldük. 2008'den bu yana bu ülkede zaten 18 yaş altı sağlık hizmetleri ücretsiz." dedi.

Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesinin açılış törenine katılan Turan, 150 milyon lirayı aşan bir bedelle yapılan çevreye örnek bir tesisin açılışı için bir araya geldiklerini söyledi.

Çanakkale'nin her tarafına bakıldığında her alanda muazzam bir gelişim gördüğünü ifade eden Turan, başka ilçelerde de hastanelerin yapıldığını, Çan'daki hastanenin inşaatına başlanacağını belirtti.

Her ilçenin en iyi şekilde sağlık ulaşımına kavuşması için yoğun mesai harcadıklarını vurgulayan Turan, "Bu hastanemizin çevremize örnek bir tesis olduğunu ifade ettim. Şimdiye kadar birçok zaman etraftaki illerimize giderdi hastalarımız ama şimdi onlar bize gelmeye başlayacaklar. Ne Türkiye eski Türkiye ne Çanakkale eski Çanakkale. 3'lü sayılardaki ambulanslarımız şu an 36'ları buldu." diye konuştu.

Artık hemen hemen her ilçede devlet hastanesinin bulunduğunu aktaran Turan, şunları kaydetti:

"Geçen gün bir siyasi partinin cumhurbaşkanı adayını televizyonda mitingini izliyorum, 'Ben seçilirsem ücretsiz sağlık hizmeti vereceğim' diyor. Şaşırdık, güldük. 2008'den bu yana bu ülkede zaten 18 yaş altı sağlık hizmetleri ücretsiz. Daha ötesi sigortalılar için primsiz. Sadece bu iş için genel müdürlüğümüz var bizim. Tabii ki 18 yaş üstüyse şartları, durumu planlanacaktır ama 18 altıysa zaten ücretsiz. 2002 yılında sağlığın toplam bütçeden karşılığı sadece yüzde 11'di. Şu an yüzde 17'leri geçti. Bunun rakamsal karşılığı şu demek o yıllarda sağlığın yıl içinde bütçeden aldığı para 13 milyar lira iken bu sene 2018 yılı içinde sağlık ana başlığı 127 milyar. Kıyası mümkün değil. Bunun dışında özel hastanelere ulaşım imkanı artmış olması, önleyici tedbirlerin alınmış olması, kadın doğum ölümünün çok azalmış olması, bebek ölümünün çok azalmış olması. Saatlerce konuşsak olur, sağlıkla ilgili gururum çok."

Konuşmaların ardından hastanenin açılışı gerçekleştirildi.

Kaynak: AA