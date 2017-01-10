200 polisle uyuşturucu tacirlerine operasyon

Erzurum'da uyuşturucu satıcılarına yönelik özel harekat ekiplerinin de aralarında bulunduğu 200 polisin katılımıyla düzenlenen operasyonda 6 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ticareti yapan ve "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi.

Özel Harekat ve Asayiş Şubesi ekiplerinin de aralarında yer aldığı 200 polisle gerçekleştirilen operasyonda, önceden belirlenen 6 adrese "şafak" baskını gerçekleştirildi.

Zanlıların bulundukları yerlerde arama yapan ekipler, satışa hazır paketlerde sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

Operasyonda gözaltına alındıktan sonra emniyete götürülen 6 zanlının, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti" suçundan adliyeye sevk edilecekleri öğrenildi.

Yetkililer, gençleri zehirleyen uyuşturucunun ticaretini yapanlara yönelik çalışmaların kararlılıkla süreceğini belirtti.