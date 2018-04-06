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Buradasınız : » » 200 milyon liralık hayali üretim operasyonunda tutuklu sayısı 22'ye yükseldi

200 milyon liralık hayali üretim operasyonunda tutuklu sayısı 22'ye yükseldi

Elazığ'da hayali üretim yapıp devleti 60 milyon lira zarara uğratan ve hesaplarına 30 milyon lira aktaran suç örgütü operasyonunda tutuklu sayısı 22 oldu.

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200 milyon liralık hayali üretim operasyonunda tutuklu sayısı 22ye yükseldi

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şubesi ekipleri, 1 günde hayali 200 milyon lira üretim yapan suç şebekesini fark ederek, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma yaptı. Yapılan çalışmada ticari geçmişi temiz olup faaliyetlerine ara veren veya devam eden küçük sermayeli şirketleri satın alarak dolandırıcılık şebekesi kuran çeteye, 16 Şubat’ta Elazığ merkezli İstanbul, Ankara, İzmir, Şanlıurfa, Gaziantep, Mardin, Mersin, Antalya, Balıkesir, Şırnak ve Hatay’da eş zamanlı ilk operasyon yapıldı. Operasyonda aralarında kamu görevlilerinin de olduğu 25 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 20’si tutuklanırken, 5’i adli kontrol şartıyla serbest kaldı. 

Operasyonla ilgili devam eden çalışmada ekipler 9 şüpheliyi daha belirledi. Şüphelilerin aynı şebekeyle bağlantılı olarak kamu kurum ve kuruluşları dolandırdığını tespit etmesiyle Elazığ merkezli İstanbul, Ankara, Kütahya, Batman, Antalya ve Gaziantep’te önceki gün eş zamanlı ikinci operasyon düzenlendi. Operasyonda belirlenen 9 şüpheli gözaltına alındı. Yakalanan şüphelilerden 30 bin lira para ele geçirilirken, bazı dijital materyallere de el konulduğu öğrenildi. Emniyetteki sorguları tamamlanan 9 şüpheli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilerek, Maden Adliyesi'ne sevk edildi. Şüphelilerden 2'si tutuklandı, 7'si ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Operasyon kapsamında tutuklu sayısı 22'ye yükseldi.  

Kaynak: İHA

Etiketler: Elazığ, hayali üretim, operasyon
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