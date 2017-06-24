  • 24 HAZIRAN 2017, CUMARTESI

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200 hayvan telef oldu

Malatya'nın Hekimhan ilçesinde çıkan ahır yangınında 4'ü büyükbaş yaklaşık 200 hayvan telef oldu.

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200 hayvan telef oldu

Malatya'nın Hekimhan ilçesinde çıkan ahır yangınında 4'ü büyükbaş yaklaşık 200 hayvan telef oldu.

Alınan bilgiye göre, Mimar Sinan Mahallesi'nde Ali Genç'e ait çiftlikteki ahırda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Aile bireylerinin müdahale ettiği yangın, daha sonra Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürüldü.

Yangında ahır kullanılamaz hale geldi, 4'ü büyükbaş yaklaşık 200 hayvan telef oldu.

Çiftlik sahibi Ali Genç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sabah saatlerinde çıkan yangında çok sayıda büyük ve küçükbaş hayvanının telef olduğunu, bazı hayvanların ise son anda kurtarıldığını söyledi.

Olay yerinde incelme yapan Hekimhan Belediye Başkanı Aliseydi Millioğulları da Genç'e geçmiş olsun dileklerine iletti. Millioğulları, belediye olarak ellerinden gelen yardımı yapmaya hazır olduklarını belirtti.

Etiketler: malatya, ahır yangını, hekimhan
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