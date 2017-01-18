20 sağlık çalışanına FETÖ gözaltısı

Sakarya merkezli üç ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen ve melekten ihraç edilen 26 sağlık mensubundan 20'si yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün şifreli mesajlaşma programı "ByLock"u kullandığı tespit edilen, daha önce Kanun Hükmünde Kararnameyle meslekten ihraç edilen doktor, diş hekimi ve hemşirelerin de bulunduğu 26 sağlık çalışanı hakkında gözaltı kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Sakarya merkezli üç ilde düzenlenen operasyonda, 20 sağlık çalışanı gözaltına alındı.

Polis ekipleri, diğer 6 zanlının yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.