20 milyon kişinin hesap bilgilerini ele geçirmişler

İstanbul'da "çağrı merkezi ve internet bankacılığı" ile "şirketler arası e-posta" aracılığıyla dolandırıcılığa yönelik polis ekiplerince 2016 ve 2017'de düzenlenen operasyonlarda, 399 şüpheli yakalanırken, bunlardan 176'sı tutuklandı.

Hackerlara dikkat

İstanbul Siber Suçlar Şube Müdürlüğünde görevli uzmanlar, internet dolandırıcıları konusunda vatandaşları uyararak, banka kartı, kredi kartı ile e-mail bilgisi ve şifrelerini kimseyle paylaşmamalarını istedi.

Kredi kartı ve bankamatik kartlarının kopyalanmasına ilişkin ATM’lerde hackerların oluşturduğu düzeneklere karşı dikkatli olunması gerektiğini belirten uzmanlar, internet bankacılığında kullanılan ortak ağların her zaman güvenli olmadığını, hackerların "wifi" üzerinden yapılan tüm işlemleri kopyalayabildiklerini kaydetti.

20 milyon kişinin hesap bilgilerini elde etmişler

Siber Suçlar Şube Müdürlüğü ekipleri, Mart 2017'de İstanbul Siber Suçlar Şube Müdürlüğü ekipleri, "çağrı merkezi ve internet bankacılığı" dolandırıcılığına karıştıkları iddia edilen şüphelilerin yakalanması amacıyla 8 Mart 2017'de İstanbul, Ankara ve Osmaniye'de belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonda, geçmişte bazı bankaların çağrı merkezinde çalıştığı öğrenilen Burcu A. ve Nihal Y'nin de arasında bulunduğu 6'sı kadın 20 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin, vatandaşları 0850'li hattan VOİP (internet Üzerinden Sesli Görüşme) sistemi aracılığıyla 0850'li hattan aradıkları, kendilerini banka görevlisi gibi tanıtarak dolandırıcılık yaptıkları iddia edildi.

Zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda 47 cep telefonu, 54 sim kart, 27 dizüstü bilgisayar, 5 tablet bilgisayar, 14 hard disk, 11 hafıza kartı, 15 taşınır modem, 292 bin lira, 4 senet, 3 ruhsatsız tabanca, 94 mermi, 2 sahte sürücü belgesi, 38 banka kartı ve 1 banka cüzdanı ele geçirildi. Bilgisayarları inceleyen uzman polisler, yaklaşık 20 milyon kişiye ait banka hesabı bilgilerinin bulunduğunu gördü.