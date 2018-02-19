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20 ilde FETÖ/PDY operasyonu: 23 gözaltı

20 ilde Ağrı merkezli Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na yönelik düzenlenen operasyonunda 23 şüpheli gözaltına alındı.

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20 ilde FETÖ/PDY operasyonu: 23 gözaltı

Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen "FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma" soruşturması kapsamında, Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, örgütün askeri ve mahrem askeri imam yapılanmasına yönelik 20 ilde 25 şüphelinin yakalanması için eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, 14'ü subay ve astsubay rütbesinde, 9'u mahrem askeri imam olmak üzere 23 şüpheli gözaltına alındı.

Yakalama kararı bulunan 2 mahrem askeri imamın da yakalanmasına yönelik çalışmalar sürdürülüyor.

Kaynak: AA

Etiketler: gözaltı, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması, FETÖ/PDY, ağrı
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