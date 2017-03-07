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20 ilde FETÖ operasyonu: 35 tutuklama

Uşak merkezli 20 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na yönelik operasyon kapsamında 35 kişi tutuklandı.

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20 ilde FETÖ operasyonu: 35 tutuklama

Uşak merkezli 20 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyon kapsamında 35 kişi tutuklandı.

Uşak Cumhuriyet Başsavcılığınca örgütün dersane ve özel okul yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 15'i kadın 43 şüpheliden 35'i "terör örgütüne üye olmak" ve "terör örgütüne yardım" suçlamasıyla tutuklandı, 8 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

23 Şubat'ta yakalanan zanlıların büyük bölümünün örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları ancak program deşifre olduktan sonra hat ve telefonlarını değiştirdikleri tespit edilmişti.

Şüphelilerin örgütün "mahrem" yapı olarak adlandırılan emniyet, adliye gibi çeşitli kamu kurumlarına eleman yerleştirdikleri, örgüt mensupları arasında sistematik atama yaptıkları, sözde atama kurullarını her yıl mayıs ayı içinde topladıkları tespit edilmiş, halktan "kurban parası" adı altında zorla para topladıkları, topladıkları paraları örgütün finansı için kullandıkları, vermeyenler için "şefkat tokadı" uyguladıkları ve sürgün olarak başka illere gönderildikleri, örgütü ayakta tutmak için 17-25 Aralık sürecinden sonra FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in rüyalarını ve dualarını örgüt mensuplarına anlattıkları iddia edilmişti.

Etiketler: Uşak merkezli 20 il, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması, 35 tutuklama
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