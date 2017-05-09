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20 il ve KKTC'de FETÖ operasyonu

Haklarında gözaltı kararı çıkarılan 110 kişinin yakalanması için Tekirdağ merkezli 20 il ve KKTC'de operasyon başlatıldı.

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20 il ve KKTCde FETÖ operasyonu

Fetullahçı Terör Örgütü Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) "kripto" yapılanmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı çıkarılan 110 kişinin yakalanması için Tekirdağ merkezli 20 il ve KKTC'de operasyon başlatıldı.

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma çerçevesinde, Tekirdağ, Ağrı, Ankara, Ardahan, Balıkesir, Bitlis, Bursa, Çankırı, Diyarbakır, Edirne, Hakkari, İstanbul, İzmir, Kars, Mersin, Konya, Siirt, Şırnak, Tunceli ve Van'da ve KKTC'de, aralarında örgütün "asker abisi" olduğu iddia edilen 12 sivilden talimat aldığı öne sürülen 2'si askeri okul öğrencisi 108'i muvazzaf askeri personel olmak üzere 110 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Karar doğrultusunda, askeri personelin makam ve ikametlerindeki aramalar sürüyor.

Bu arada, hakkında gözaltı kararı bulunanlardan 67'sinin astsubay, 16'sının teğmen, 18'inin üsteğmen, 3'ünün yüzbaşı, 3'ünün binbaşı, 1'inin kıdemli albay, 2'sinin ise askeri okul öğrencisi oldukları öğrenildi.

Mahrem yapı çözüldü

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 5 ay süren çalışmalar sonunda, FETÖ'nün örgüt üyeleri arasında farklı haberleşme yöntemleri deşifre edildi. Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan ve sivil imamlara yönelik son operasyonda haklarında gözaltı kararı çıkarılan 17 "asker abisi"nden 9'u tutuklanmıştı.

Operasyonun sürmesi nedeniyle örgütün haberleşme yöntemleriyle ilgili henüz bir açıklama yapılmazken, soruşturmanın ikinci dalgasında gözaltına alınanların verecekleri ifadeler doğrultusunda soruşturmanın genişleyebileceği öğrenildi.

Operasyonun ilk dalgasında 13'ü "asker abisi" 59'u çeşitli rütbelerdeki askerler olmak üzere toplam 72 şüpheli tutuklanmış, 21 kişi ise adli kontrol kararıyla serbest bırakılmıştı.

Etiketler: Tekirdağ, KKTC, FETÖ operasyonu
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