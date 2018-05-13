2 yaşındaki kız annesini balkona kilitledi

Adana Seyhan'da apartmanın 4. katında oturan Zerrin Ç., camla kapatılarak oda olarak kullanılan balkona çıktığı sırada 2 yaşındaki kızı Ekin Ç. kapıyı arkadan kilitledi.
Tüm çabalarına rağmen kızına kilidi açtıramayan kadın, cep telefonuyla aradığı Adana Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinden yardım istedi.
İhbar üzerine olay yerine giden ekipler, itfaiye merdiveniyle balkona çıkarak kilitli kapıyı açtı. Zerrin Ç. ağlayan kızını teselli etmeye çalıştı.
Çevredekiler, itfaiye ekibinin çalışmalarını merakla izledi.
Kaynak: AA