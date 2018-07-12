2 üst düzey FETÖ'cü Türkiye'ye getirildi

FETÖ ile mücadelede operasyonlarına devam eden MİT, haklarında arama kararı bulunan iki teröristi daha yurt dışında yakaladı.

MİT kıskıvrak yakaladı

FETÖ üyelerinden İsa Özdemir Azerbaycan'da, Salih Zeki Yiğit ise de Ukrayna'da yakalanarak bugün öğleden sonra özel uçakla İstanbul'a getirildi.

İkisi de FETÖ'den aranıyordu

Atatürk Havalimanı'na inen uçakla getirilen FETÖ mensupları hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçlamasıyla arama kaydı var.

FETÖ üyesi İsa Özdemir, 1997'de Bakü Devlet Üniversitesini bitirdi.

Biri FETÖ'nün Azerbaycan kasası

Terör örgütünün bir dönem Azerbaycan hususi işler sorumluluğunu yürüten Özdemir'in, FETÖ'nün "Azerbaycan kasası" olarak da görev yaptı.

Bakü'de terör örgütü adına inşaat sektöründe paravan faaliyet yürüten Avro 2000 firmasının sahibi Özdemir hakkında Ankara İkinci Sulh Ceza Hakimliğinin arama kaydı var.

Diğeri ise iş adamlarından sorumlu

Ukrayna'da yakalanan FETÖ üyesi Salih Zeki Yiğit'in ise Mersin'de FETÖ'ye bağlı iş adamlarının örgüt sorumluluğunu yürütüyordu.

Yiğit, iş adamlarından "himmet" adı topladığı paraları başta Pensilvanya olmak üzere Afrika ülkelerindeki okulların finansmanı için yurt dışına transfer etti.

Yurt dışına kaçtı

15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sonrasında ise yurt dışına kaçtı. Yiğit hakkında Mersin Sulh Ceza Mahkemesince arama kararı var.

Sorguları süren FETÖ üyelerinin önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkması bekleniyor.

82 FETÖ'cü getirildi

Bu son gelişme MİT'in yurt dışındaki operasyonlardaki başarısını da ortaya koydu.

Daha önce de 18 ülkede yakalanan 80 FETÖ'cü Türkiye'ye getirilmişti. Son operasyonla bu sayı 82'ye yükseldi.

Kaynak: AA