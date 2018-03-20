2. Ordu Komutanı Temel’den Afrin’de kardeşlik mesajı

2. Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel, Zeytin Dalı Harekatı'nda kontrol altına alınan Afrin ilçe merkezinde Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) birliklerini denetledi.

Temel, önceki gün kontrol altına alınan Afrin ilçe merkezinde, TSK birliklerini denetleyerek talimatlar verdi.

Afrin'de Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yürütülen sivillere yönelik insani yardım faaliyetlerini de yerinde gören Temel'e halk sevgi gösterisinde bulundu. Afrinli çocuklar Temel'le fotoğraf çektirdi.

"Bu topraklarda yaşayan herkes dost ve kardeş"

Korgeneral Temel, halkla sohbet ederek, kardeşlik mesajları verdi.

"Bölge halkı kardeşimiz. Türk, Kürt, Arap, Acem ve bu topraklarda yaşayan herkes dost ve kardeş." diyen Temel, bunun Afrin’de örnek şekilde hayata geçirilmesi, huzur ve barış içinde bir arada yaşanmasını temenni etti.

"Türkiye Cumhuriyeti bölgeye her türlü desteği verecek. Çok kısa sürede gerçekleşecek değişiklikler sayesinde Türkiye'nin kimsesizlerin kimsesi olduğunu yaşayarak anlayacaksınız."

Temel daha sonra, Mehmetçiğin ilçe merkezini kontrolüne aldığında göndere Türk bayrağı çektiği binanın balkonundan bir süre ilçe merkezini gözledi.

Temel, ziyaretini tamamlayarak bölgeden ayrıldı.

TSK ve Özgür Suriye Ordusu, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin ilçe merkezini önceki gün terör örgütü YPG/PKK'dan kurtarmıştı.

Suriye'de terörden arındırılan bölgelere insani yardım

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) iş birliğiyle Afrin'de terörden arındırılan 35 köyde insani yardım malzemesi dağıtıldı.

AFAD ekipleri, yapılan saha çalışması sonucu tespit edilen ihtiyaç sahibi 713 aileye, 2. Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel'in de katılımıyla yardım götürdü.

Kucaklarında yardım kolileriyle bölgeye gelen askerleri gören sivil halk, Korgeneral Temel'e sevgi gösterisinde bulundu.

AFAD Kilis İl Müdürü Adil Şiraz, Kilis Valiliğinin koordinasyonunda, Zeytin Dalı Harekatı'nın başlamasıyla AFAD ekiplerinin terörden arındırılan bölgelerde hizmet yarışına girdiğini söyledi.

Şiraz, içerisinde beş kişilik aileye bir ay yetebilecek sıvı yağ, bakliyat, makarna ve salça gibi temel gıda malzemelerinin bulunduğu kolileri ihtiyaç sahiplerine ulaştırmanın sevincini yaşadıklarını vurguladı.

Terörden kaçarak barakalara sığınan ve sokakta kalan ihtiyaç sahibi ailelere de sahip çıkıldığını ifade eden Şiraz, bölgeye ikisi hangar tipi 112 çadır gönderdiklerini, aynı zamanda bu aileler için erzak desteği de sağladıklarını söyledi.

Şiraz, yardım faaliyetlerinin bundan sonra da hız kesmeden devam edeceğini, bu kapsamda yarın Afrin'in kuzey kesiminde 600 aileye gıda ve hijyen maddeleri içeren kolilerle un dağıtılacağını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA