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2 milyondan fazla kişi e-Devlet'te "miras" sorguladı

Adalet Bakanlığı'nın yaptığı çalışmanın ardından mirasçılık belgesinin "e-Devlet" üzerinden verilmesiyle bugüne kadar yapılan işlem sayısı 2 milyon 81 bin 404'e ulaştı.