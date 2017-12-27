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Buradasınız : » » 2 milyon yolcu Ordu-Giresun Havalimanı'nı kullandı

2 milyon yolcu Ordu-Giresun Havalimanı'nı kullandı

22 Mayıs 2015'te ulaşıma açılan Ordu-Giresun Havalimanı, bölgede çevre yolları bağlantısı sebebiyle tercih ediliyor. Havalimanı'ndan açıldığı günden bu yana 2 milyon yolcu geçti.

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2 milyon yolcu Ordu-Giresun Havalimanını kullandı

2015 yılında ulaşıma açılan Ordu-Giresun Havalimanı, daha önce çevre illerdeki havalimanlarını kullanmak durumunda kalanlara büyük kolaylık sağlıyor.

Ordu Valisi Seddar Yavuz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı ile denizin ortasına muhteşem bir havalimanı yapıldığını ifade ederek, bugün itibari ile 2 milyon yolcuya ulaşıldığını söyledi.

Yıllık 3 milyon yolcuya hizmet verebilecek kapasitedeki havalimanı çevre yollarına bağlantısı nedeniyle tercih ediliyor.

Türkiye ve Avrupa'nın deniz üzerine kurulan tek havalimanı olmasıyla da göz kamaştırıyor

Havalimanı, Ortadoğu ülkelerinden gelen turistlerin bölgeye ulaşımında da büyük bir kolaylık sağlıyor.

TRT Haber

Etiketler: ordu valisi, ordu giresun havalimanı
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