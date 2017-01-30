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Buradasınız : » » 2 ilimizde daha hamile ve engelli personele 'kar' izni

2 ilimizde daha hamile ve engelli personele 'kar' izni

Artvin ve Giresun'da, olumsuz hava koşulları nedeniyle kamu kurumlarında görev yapan engelli ile hamile personele idari izin verildi.

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2 ilimizde daha hamile ve engelli personele kar izni

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Artvin Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, kentte etkili olan kar yağışı ve buzlanmadan dolayı il merkezinde kamu kurumlarında görev yapan engelli ve hamile personelin bugün idari izinli sayılacağı belirtildi.

Giresun Valiliğinin açıklamasında da dün akşam saatlerinde başlayan ve il genelinde etkili olan yoğun kar yağışı ve hava muhalefetine işaret edildi.

Açıklamada, Başbakanlık Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğünün 3 Aralık 2002 tarihli genelgesi gereği kamu kurum ile kuruluşlarında görev yapan engelli personel ve hamile kamu personelin bugün için idari izinli sayılmalarının uygun görüldüğü kaydedildi.

Etiketler: Kar yağışı, idari izin, giresun, artvin
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