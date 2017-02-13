2 ile kuvvetli kar yağışı uyarısı

Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü, Samsun'un doğusu, Ordu ve Giresun çevrelerinde kuvvetli kar yağışı beklendiğini bildirdi.

Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden (BTUM) yapılan yazılı açıklamaya göre, halen Orta ve Doğu Karadeniz'de devam eden kar yağışları etkisini artıracak.

Kar yağışının Samsun'un doğusu, Ordu ve Giresun çevrelerinde bu akşam saatlerine kadar yer yer yoğun olması bekleniyor.

Yaşanabilecek olumsuzluklara, ulaşımda aksamalara, buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısı yapıldı.