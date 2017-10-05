  • 05 EKIM 2017, PERŞEMBE

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2 ilde uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı

Kırklareli ve İstanbul'da düzenlenen operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.

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2 ilde uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı

Kırklareli ve İstanbul'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Kırklareli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri Kırklareli'nin Babaeski ve Lüleburgaz ilçeleri ile İstanbul'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla 9 şüpheliyi tespit etti.

Ekipler, Lüleburgaz ve Babaeski Cumhuriyet Başsavcılıklarının koordinesinde, iki ilde düzenlediği operasyonda, İ.Y, Y.V, C.K, O.Ö.K, U.D, O.Ö, H.T. N.A. ile A.K'yi gözaltına aldı.

Şüphelilerin ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda ise çeşitli uyuşturucular ve 3 tabanca, pompalı tüfek ile av tüfeği ele geçirdi.

Zanlılar sağlık kontrolünün ardından emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Diğer taraftan, operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden İ.Y'nin oğlu V.Y'nin "Askeri Ceza Kanununa Muhalefet" suçundan yakalamasının bulunduğu tespit edilerek işlem yapıldı.

Etiketler: Kırklareli merkezli uyuşturucu operasyonu, İstanbul, kırklareli
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