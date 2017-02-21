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Buradasınız : » » 2 ilde uyuşturucu operasyonu

2 ilde uyuşturucu operasyonu

Samsun ve Eskişehir'de uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen 4 kişi tutuklandı.

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2 ilde uyuşturucu operasyonu

Samsun'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen 2 kişi tutuklandı.

Soğuksu Mahallesi'nde O.Ç. ve M.B'nin uyuşturucu ticareti yaptığı ihbarını alan Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şubesi ekipleri, şüphelileri takibe aldı.

Şüphelilerin O.Ç'nin evinin karşısındaki boş araziye bazı eşyalar attıklarını gören polis, bölgede arama yaptı.

Aramada çöp süsü verilerek atılan eski bir çorabın içinde 16 paket halinde 15 gram sentetik uyuşturucu bulundu.

Gözaltına alınan zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Eskişehir 

Eskişehir'de uyuşturucu madde ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 1'i kadın 2 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucuyla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticaretine yönelik kent merkezindeki bir eve düzenlediği operasyonda, İran uyruklu Sara Khosdel Aazmoudehkar ve Abbas Mafi'yi yakaladı.

Gözaltına alınan şüphelilerin evlerinde yapılan arama ve kontrollerde satışa hazır paketler halinde 20 gram eroin ele geçirildi.

Şüpheli 2 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

Etiketler: uyuşturucu, Samsun, operasyon
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