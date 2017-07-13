  • 13 TEMMUZ 2017, PERŞEMBE

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2 ilde suç örgütü operasyonu: 28 gözaltı

Samsun merkezli 2 ilde düzenlenen suç örgütü operasyonunda 28 zanlı gözaltına alındı.

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2 ilde suç örgütü operasyonu: 28 gözaltı

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 3 aylık çalışmanın ardından İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, Samsun merkez, 19 Mayıs ve Bafra ilçeleri ile İzmir'de eş zamanlı operasyon düzenledi.

Özel harekat polislerinin de aralarında bulunduğu yaklaşık 300 polis ile 29 adrese baskın yapıldı.

Operasyonda, "organize suç örgütü kurmak, yönetmek ve üye olmak" iddiasıyla 2 kişi İzmir, arasında organize suç örgütü elebaşı Sedat Şahin'in yakın adamlarından olduğu öne sürülen Eyüp A'nın da bulunduğu 26 zanlı ise Samsun'da gözaltına alındı.

Adreslerdeki aramada, uzun namlulu ve pompalı tüfekler, 14 tabanca, bıçaklar ve çeşitli eşyalar ele geçirildi. AA

Etiketler: Samsun, organize suç örgütü, suç örgütü
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