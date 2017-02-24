2 ilde FETÖ/PDY operasyonu

Bartın merkezli İstanbul ve Ankara'da FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları iddia edilen, aralarında daha önce görevden ihraç edilenlerin de bulunduğu 8 kişi gözaltına alındı.

Bartın Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma doğrultusunda, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı iddia edilen kişiler hakkında gözaltı kararı verildi.

Bunun üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Bartın merkezli İstanbul ve Ankara’da düzenlenen operasyonda, aralarında meslekten ihraç edilenlerin de bulunduğu bir emniyet müdürü ve 7 akademisyen gözaltına alındı.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

Amasya

Amasya merkezli 7 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 9 kişi gözaltına alındı.

Amasya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İstanbul, Ankara, Yozgat, Uşak, Erzurum, Gaziantep ve Amasya'da bazı adreslerde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda doktor A.T, üsteğmen M.K, öğretmenler E.Ü. ve U.H. ile FETÖ kurumlarında çalışan A.T, C.K, Ü.D, Ü.S. ve A.K. gözaltına alındı.