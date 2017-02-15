  • 15 ŞUBAT 2017, ÇARŞAMBA

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2 ilde FETÖ operasyonu

Tekirdağ ve Şırnak'ta düzenlenen operasyonda 4 kişi tutuklandı, görevden uzaklaştırılan bir Vali Yardımcısı da gözaltına alındı .

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2 ilde FETÖ operasyonu

Tekirdağ merkezli 7 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 18 kişiden 4'ü tutuklandı.

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 7 ilde düzenlenen operasyonda örgüte üye oldukları ve finansal destek sağladıkları iddiasıyla 18 kişi gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Tekirdağ Adliyesine sevk edilen zanlılardan 4'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, 14 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şırnak 

Şırnak'ta Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, görevden uzaklaştırılan Vali Yardımcısı gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan ve görevden uzaklaştırılan Vali yardımcıs , İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

FETÖ'nün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandığı öne sürülen şüpheli, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

Etiketler: fetö, şırnak, Tekirdağ
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