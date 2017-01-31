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Buradasınız : » » 2 ilde FETÖ operasyonu: 22 gözaltı

2 ilde FETÖ operasyonu: 22 gözaltı

Denizli ve Eskişehir'de FETÖ'ye yönelik düenlenen operasyonlarda 15 akademisyen ve 7 eski emniyet mensubu gözaltına alındı.

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2 ilde FETÖ operasyonu: 22 gözaltı

Denizli'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, Pamukkale Üniversitesinde (PAÜ) görevli 15 akademisyen gözaltına alındı.

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince PAÜ'de aralarında profesörlerin de bulunduğu 22 üniversite çalışanına yönelik operasyon düzenlendi.

PAÜ Tıp Fakültesi ağırlıklı olmak üzere üniversitenin çeşitli birimlerinde görev yapan akademisyenlerden 15'i gözaltına alındı.

Örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları ve örgütle irtibatlı olduğu öne sürülen zanlıların ikametleri ile üniversitedeki odalarında arama yapıldı.

Gözaltına alınan zanlıların emniyette ifadelerinin alınmaya başlandığı öğrenildi.

Eskişehir 

Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında meslekten ihraç edilen 7 eski emniyet görevlisi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde belirlenen adreslere düzenlediği eş zamanlı operasyonda, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları saptanan, daha önce meslekten ihraç edilmiş 7 eski emniyet çalışanını yakaladı.

Gözaltına alınan zanlılar, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

Etiketler: pamukkale üniversitesi, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması, denizli, 15 akademisyen
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