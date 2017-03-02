  • 02 MART 2017, PERŞEMBE

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2 ilde FETÖ operasyonu: 11 gözaltı

İzmir merkezli 2 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılan 11 şüpheli gözaltına alındı

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2 ilde FETÖ operasyonu: 11 gözaltı

İzmir merkezli 2 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılan 11 şüpheli gözaltına alındı.

Aliağa Cumhuriyet Savcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, FETÖ ile bağlantılı olduğu gerekçesiyle İzmir'in Aliağa ilçesi ve Manisa'da 11 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda hakkında yakalama kararı bulunan 11 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada, çok sayıda örgütsel doküman ile dijital materyal ve F serisi 1 dolar ele geçirildi.

Zanlıların örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları ileri sürüldü.

Etiketler: İzmir merkezli 2 il, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması, 11 şüpheli
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