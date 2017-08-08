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2 ilde ByLock operasyonu: 24 gözaltı

Samsun merkezli 2 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 24 şüpheli gözaltına alındı.

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2 ilde ByLock operasyonu: 24 gözaltı

Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Samsun ve Sinop'ta belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda aralarında öğrenci, esnaf, kapatılan Sakarya Dershaneleri ve FEZA Koleji çalışanı ile meslekten ihraç edilen memur ve öğretmenlerin bulunduğu 24 kişi gözaltına alındı. Zanlılar, Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Şüphelilerden bazılarının örgütün şifreli haberleşme uygulaması "ByLock" kullandığı ve Bank Asya'da hesaplarının bulunduğu iddia edildi.

Soruşturmanın devam ettiği, gözaltı sayısının artabileceği öğrenildi.

Etiketler: Samsun, bylock, operasyon
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