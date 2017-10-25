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2 gün önce doğan bebeği çöp arıtma tesisine atmışlar!

Ordu'da çöp arıtma tesisinde çalışan işçiler, poşetlerin arasında bebek cesedi olduğunu fark etti.

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2 gün önce doğan bebeği çöp arıtma tesisine atmışlar!

Ordu'da çöp arıtma tesisinde, yeni doğmuş bebek cesedi bulundu.

Alınan bilgiye göre, Altınordu ilçesi Karapınar Mahallesi'nde çöp arıtma tesisinde çalışan işçiler, poşetlerin arasında bebek fark etti.

Bunun üzerine işçiler, durumu polis ve 112 acil sağlık ekiplerine bildirdi.

Tesise gelen sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede kız bebeğin iki gün önce doğduğunu tespit etti.

Vücudunun çeşitli yerlerinde kesik olduğu da öğrenilen bebeğin cesedi, nöbetçi savcının incelemesinin ardından Trabzon Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Öte yandan polis, cesedi çöpe bırakan kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: AA

Etiketler: yeni doğmuş bebek, ordu, çöp arıtma tesisi, ceset
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