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2 bin yıllık yılan zehri ele geçirildi

Balıkesir'in Susurluk ilçesinde düzenlenen tarihi eser operasyonunda 2 bin yıllık olduğu değerlendirilen yılan zehri ve şarap mayası bulundu.

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2 bin yıllık yılan zehri ele geçirildi

Balıkesir'de İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbarat çalışmaları sonucunda İstanbul'dan İzmir'e tarihi eser götüren ve organize olarak hareket edenlere yönelik Susurluk ilçesindeki bir akaryakıt istasyonuna operasyon düzenledi.

Şüphelilerin aracında yapılan aramada, iki küp içerisinde 2 bin yıllık olduğu değerlendirilen yılan zehri ile 8 küp içerisinde şarap mayası ele geçirildi.

Operasyonda M.D, R.P, M.Y, E.Z, H.Ç, A.K. ve S.G. gözaltına alındı.

Şüphelilerin jandarmada işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: AA

Etiketler: Yılan zehiri, balıkesir
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