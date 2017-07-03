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2 bin yıllık iki mermer sütun müzeye taşındı

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bir konağın önüne konulan Roma dönemine ait mermer sütunların Antalya Müzesine taşındığı bildirildi.

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2 bin yıllık iki mermer sütun müzeye taşındı

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bir konağın önüne konulan Roma dönemine ait mermer sütunların Antalya Müzesine taşındığı bildirildi.

Antalya Müze Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, Şirinyalı Mahallesi'nde "Sütunlü Konak" adlı binanın önüne konulan Roma dönemine ait 2 bin yıllık iki mermer sütun, müzeye taşındı.

Müzenin bahçesinde bulunan sütunlarla ilgili uzmanlar çalışma yapıyor. Çalışmanın tamamlanmasının ardından sütunlar, Antalya Müze Müdürlüğünde uygun yere dikilerek teşhir edilecek.

Antalyalı emekli sanat tarihi öğretmeni Ertekin Kaya, Roma dönemine ait 2 bin yıllık mermer sütunların 1996'da Mustafa Aydemir tarafından tarihi Kaleiçi bölgesinden alınarak "Sütunlü Konak" adı verilen binanın önüne konulmasına tepki göstererek, sosyal medyada imza kampanyası başlatmıştı.

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