2 bin yıllık heykel tahrip edildi

Adıyaman'da Kommagene Krallığı'ndan kalan Karakuş tümülüsünde bulunan 2 bin yıllık taş aslan heykelinin bir bölümü, kimliği tespit edilemeyen kişi ya da kişilerce tahrip edildi.

Kahta ilçe merkezine 10 kilometre uzaklıktaki Karakuş tümülüsünün kuzeyinde yer alan aslan heykeline zarar verildiğini gören vatandaşlar, durumu kaymakamlığa ve jandarmaya bildirdi.

Yapılan incelemede heykelin baş bölümünün bir kısmının taşla vurularak kırıldığı belirlendi. Kırılan parçalar ile olayda kullanılan taşların da olay yerinde olduğu tespit edildi.

Kahta Kaymakamı Ahmet Gazi Kaya, gazetecilere, tarihe karşı yapılan bu saldırının asla kabul edilemeyeceğini, heykele zarar verenlerin tespiti ve yakalanması için çalışma başlattıklarını söyledi.

Turizmci Mahmut Arslan ise daha önce sütun üzerinde bulunan heykelin uzun yıllar önce yere düştüğünü ve 1951 yılında Alman Arkeolog Prof. Karl Dörner tarafından şu an bulunduğu yere konulduğunu anımsatarak, tarihin yok olmaması için yetkililerden önlem almalarını istedi.