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2 bin polisle asayiş uygulaması

Bursa'da 2 bin polisin katıldığı yol kontrolleri ve umuma açık iş yerlerindeki denetimlerde haklarında arama kararı bulunan 78 kişi yakalandı.

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2 bin polisle asayiş uygulaması

Bursa'da, İl Emniyet Müdürlüğünce 2 bin polisin katılımıyla yapılan asayiş uygulamasında haklarında arama kararı bulunan 78 kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, kamu düzeninin sağlanması, suç işlenmesini önlemek, aranan kişilerin yakalanması, suç teşkil eden ve suç işlenmeye elverişli her türlü eşyanın ele geçirilmesi, il genelinde tesis edilen huzur ve güven ortamının devamının sağlanması amacıyla asayiş uygulaması gerçekleştirildi.

Merkez Osmangazi, Yıldırım ve Nilüfer ilçelerinde 2 bin polisin katıldığı 24 saat süren uygulamada, yol kontrolleri ve umuma açık iş yerlerinde denetimler yapıldı.

Uygulamada, 9 ruhsatsız tabanca ve 5 kurusıkı tabanca ile bu silahlara ait çok sayıda mermi, 9 sigaramatik makinesi, "slot" olarak tabir edilen kollu 2 kumar makinesinin yanı sıra 156 gram uyuşturucu, 387 paket kaçak sigara ve sahte olduğu belirlenen toplam 850 liralık banknotlar ele geçirilerek bunlarla ilgili bazı kişiler hakkında yasal işlem başlatıldı.

Ekipler, Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulamasını yaptıkları bin 578 kişiden haklarında arama kararı bulunan 78'ini yakaladı.

Kontrol edilen 756 araçtan 86'i hakkında ise toplam 46 bin 225 lira cezai işlem uygulandı. AA

Etiketler: bursa, Asayiş
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